Для Центра тревоги праздники прошли спокойно: люди звонили узнать, где их подвыпившие товарищи

Руководитель отдела по развитию услуг Центра тревоги Кармен Окс отметила, что в этом году праздники Иванова дня, включая предшествующие выходные, прошли для Центра сравнительно спокойно.

«Если в среднем в этом году на номер 112 поступает около 2700 звонков в сутки, то и во время праздников этот показатель остался на прежнем уровне. Очередей на линии не было, и на экстренные звонки мы отвечали в среднем за 4,5 секунды», - рассказала она.

Самым загруженным днем стал 23 июня - в этот день поступило почти 3000 звонков. Однако, как ни странно, именно тогда лишь в 63% случаев требовалось вмешательство экстренных служб: скорой помощи, полиции или спасателей. Это значит, что почти треть звонков не касалась срочных ситуаций.

В период с 22 по 24 июня чаще всего на номер 112 звонили из-за болей в груди, сердечно-сосудистых заболеваний, болей в животе и спине.

Что касается вызовов полиции, то большинство из них были связаны с нетрезвыми людьми, случаями домашнего насилия и нарушениями ночного покоя.

Спасатели чаще всего выезжали на вызовы, связанные с пожарами вне зданий - например, на открытых территориях.