НАШ РАЙ Эстонский поселок, похожий на старого морского волка, который травит байки внукам

На самый первый взгляд, Кясму - это обычная эстонская деревня на берегу Финского залива. Но стоит погулять тут подольше, пройтись вдоль каменистого берега, и становится видно, что за белыми фасадами скрывается история, которая уходит в открытое море, а ветер сам вам начинает нашептывать истории капитанов, ушедших из Кясму в дальние плавания.
Сегодня Кясму является популярным туристическим курортом, где можно остановиться на ночь на небольшом хуторе, но раньше это место было центром эстонского судостроения и мореплавания.
Деревня Кясму стоит на одноименном полуострове на берегу одноименного залива. Местность эта привлекает множество туристов за счет своей шикарной природы, а именно - лесами и тихими водами залива. Кясму находится на территории Национального природного парка Лахемаа, а это значит что правила посещения деревни особенные.
Проще всего, не используя машину, доехать сюда на автобусе из Раквере, а если же вы все-таки добираетесь личным транспортом, автомобиль придется оставить на парковке на окраине Кясму. Вокруг деревни разбросано несколько пешеходных троп вдоль леса, включая самый старый маршрут Лахемаа в принципе.
С соседней деревней Вызу Кясму также связывает велопешеходная дорожка, которая в нескольких местах выходит прямо к морскому побережью, откуда на пирсе открывается отличный вид на деревню, залив и полуостров.
Невероятное изобилие валунов
По всей деревне Кясму раскиданы сотни валунов, и это много даже по эстонским меркам. В геологии эту местность даже прозвали скальным выходом; в Кясму он занимает площадь более 400 га, что делает его крупнейшим полем ледниковых валунов в странах Балтии и во всей Северной Европе. Некоторые валуны стали любимцами публики и уже обзавелись своими именами.
За этими валунами гуляющие по Кясму могут увидеть небольшой остров, который при отливе соединяется с материком длинной косой. Официально его называют Саартнеэм, это его историческое имя, полученное от самих жителей Кясму, однако со временем в народе его прозвали Чертовым островом - Курадисаар. Это прозвище острову дали русские, базировавшиеся здесь в период советской оккупации.
По местной легенде, однажды на Балтийском море начался сильный шторм, сквозь который шведский капитан Каспар вел свое судно. Корабль не справился с мощью морской стихии и его поглотила пучина, а Каспар оказался единственным выжившем. Прибившись к берегу, отважный мореплаватель построил на берегу часовню, вокруг которой и появилась впоследствии деревня со шведским названием Каспервик, которую мы сегодня знаем как Кясму.
Верфь, слава о которой была очень громкой
Однако это хоть и красивая, но все-таки легенда. Согласно же историческим данным, Кясму впервые был упомянут более пяти веков назад как важный центр морской жизни эстонских территорий. Буквально два года назад Кясму громко отметил 500 лет со дня своего первого упоминания, вспомнив свое удивительное прошлое, ведь благодаря тому что залив, на котором стоит деревня, достаточно глубокий, вплоть до 27 метров, здешние воды идеально подходили для размещения больших судов, которые начали строить прямо здесь на берегу.
Кясму издревле известна как портовая деревня и место судостроения. Первое судно для местного барона в Кясму построили в 1697 году и вскоре небольшая деревушка стала известна на всю округу как одна из крупнейших верфей Эстонии того времени. Здесь построили сотни кораблей, бороздившие моря и океаны под флагами разных стран.
Судоверфь работала аж до 1922 года, успев выпустить в море такие парусные корабли как «Сальме», который даже оказался способен пересекать океаны.
Чтобы кораблям было проще зайти в Кясму, в 1892 году на побережье Кясму был построен маяк, который к настоящему времени является одним из двух сохранившихся деревянных маяков в Эстонии, являясь также самым маленьким маяком в нашей стране, будучи в высоту всего 6 метров.
Изначально маяк был оснащен керосиновым фонарем, который в 1921 был заменен на ацетиленовый, что увеличило показатель видимости маяка с 6 до 13 миль. Интересно, что окна фонарной комнаты были разных цветов, разделяя свет на три цветовых сектора: зеленый для западной части, красный - для восточной, и безопасный белый сектор - по центру. В таком виде маяк просуществовал до 1989 года, а сегодня он уже просто исполняет роль местной достопримечательности.
Центр морского образования
Морская традиция Кясму нашла также выход в основании здесь в 1884 году Эстонской академии навигации, которая проработала в этом здании вплоть до начала 30-х годов ХХ века. Учиться сюда ехали со всех городов и деревень Эстонии. В течение трех лет молодые люди узнавали премудрости мореходной профессии, учились грамоте, техническим наукам, осваивали жизненно важные навыки навигации по морю и, конечно же, проходили морскую практику, которая выступала в качестве экзамена для новых мореплавателей.
Одним из известнейших выпускников Кясму был адмирал Йоханнес Питка, кавалер Креста Свободы. За все время работы школа выпустила 1664 ученика, из них - 94 капитана дальнего плавания.
Один из таких капитанов, Оскар Тидеманн, похоронил в Кясму свою юную дочь Сигне, установив на ее могиле памятник в виде фигуры коленопреклоненной женщины, которая негласно признана самым красивым надгробным памятником в Эстонии.
Кладбище тихое, как сама деревня. Простые могильные плиты, покрытые мхом, сосны, тень и море где-то рядом. Среди надписей - фамилии 25 морских капитанов, чьи жизни были связаны с дальними плаваниями. Над кладбищем возвышается часовня, построенная здесь еще в середине XIX века на пожертвования местных жителей. Скромная, белая, словно вытесанная из морской пены, стоит над кладбищем, как маяк духовной жизни деревни.
Невероятная детская площадка
К морской тематике здесь отсылают не только исторические постройки, но и вполне себе современные. Так, например, у всех есть возможность просто оценить то, насколько крутая в Кясму детская площадка, в центре которой - настоящее деревянное судно, ставшее местом игр новых юных капитанов. Вроде бы мелочь, но насколько же она уже просто своим видом пропитывает все здесь духом морских приключений, которым, я уверен, местные дети могут впечатлиться до такой степени, что в конце концов сами могут однажды встать за штурвал корабля.
Поскольку исторически здесь строили свои дома и расширяли деревню в основном капитаны и судовладельцы, Кясму называли деревней капитанов; это прозвище, которое и сегодня является брендом этой деревни. Жители Кясму были немного богаче других окрестных деревень, и их дома были немного роскошнее.
Поселившись в Кясму, местные капитаны окрашивали свои дома дорогой на тот момент белой краской. Белые здания, напоминающие о капитанах Кясму, и сегодня можно увидеть в деревне.
Место рискованного, но прибыльного промысла
В XIX веке в Кясму, где все было связано с морем и кораблями, как следствие, процветала и контрабанда рыбы и соли. В 1920-х годах, когда в Финляндии действовал «сухой закон», тихая деревня Кясму вдруг оказалась в самом центре прибыльного и рискованного промысла - контрабанды алкоголя.
Из-за близости к финскому побережью Кясму стала одной из точек, откуда под покровом ночи отправлялись небольшие быстроходные лодки, груженые ящиками с самогоном, водкой и коньяком. В 1926 году судоверфь Кясму была преобразована в акционерное общество, которому принадлежали крупнейшие торговые суда Эстонской Республики.
Это без малого было вторым по величине обществом судовладельцем в Эстонии после Таллиннского союза судовладельцев. Корабли носили в основном женские имена - «Мария», «Элна», «Сигне», «Юлия». Говорят, эти имена давали кясмуские капитаны в честь своих жен и дочерей. После оккупации советское правительство национализировало два судна в Кясму, остальные корабли флота к тому времени остались за границей.
Культовый статус у советской богемы
Советский Союз обошелся с Кясму сурово и непочтительно, сделав из деревни пограничную заставу. Без разрешения милиции и КГБ в Кясму попасть было нельзя. Строительство кораблей прекратилось, торговля и рыбный промысел также сошли на нет.
В Кясму часть побережья была затянута колючей проволокой, нельзя было даже выйти после семи вечера на пляж, потому что он превращался в государственную границу Советского Союза. Но несмотря на строгие правила, Кясму стал любимым местом отдыха советской творческой богемы.
Интеллигенции пришлась по нраву особая атмосфера Кясму, которая сохранилась в деревне и по сей день. Более того, глушилки в Кясму не работали, люди сидели спокойно по своим дачам и слушали «Голос Америки» и Би-би-си на русском языке. Кясму в свое время облюбовала Анастасия Цветаева, писательница и младшая сестра знаменитой поэтессы Серебряного века. В Кясму бывали киносценарист Семен Лунгин со своей семьей, а также Марина Баранович, которая была близким другом Бориса Пастернака.
От тех времен, когда Кясму был пограничной зоной, в деревне осталось здание пограничного кордона, построенное еще при Российской империи. В 1993-м году местный житель Аарне Вайк основал в этом здании частный морской музей, который сегодня является главной достопримечательностью Кясму.
Цель музея - познакомить посетителей с историей легендарной капитанской деревни, которая ее окружает. Аарне удалось собрать поистине богатую коллекцию для музея. Каждый сантиметр внутреннего убранства бывшего кордона наполнен морской историей, охватывая все аспекты, связанные с морем.
Кясму - это море, прибрежные сосны, большие валуны, каменные поля и сверкающие капитанские дома. Когда-то это был один из важнейших центров морской жизни Эстонии на северном побережье, сегодня же это любимое место туристов, летний поселок писателей и художников.
Кясму - сам словно моряк на пенсии, в прошлом активное капитанское поселение, судоверфь, главная мореходная школа страны, а ныне - место, которое рассказывает все эти истории любопытным туристам, будто старый капитан травит байки своим внукам.