НАШ РАЙ Эстонский поселок, похожий на старого морского волка, который травит байки внукам

Сегодня Кясму является популярным туристическим курортом, где можно остановиться на ночь на небольшом хуторе, но раньше это место было центром эстонского судостроения и мореплавания.

Деревня Кясму стоит на одноименном полуострове на берегу одноименного залива. Местность эта привлекает множество туристов за счет своей шикарной природы, а именно - лесами и тихими водами залива. Кясму находится на территории Национального природного парка Лахемаа, а это значит что правила посещения деревни особенные.

Проще всего, не используя машину, доехать сюда на автобусе из Раквере, а если же вы все-таки добираетесь личным транспортом, автомобиль придется оставить на парковке на окраине Кясму. Вокруг деревни разбросано несколько пешеходных троп вдоль леса, включая самый старый маршрут Лахемаа в принципе.

С соседней деревней Вызу Кясму также связывает велопешеходная дорожка, которая в нескольких местах выходит прямо к морскому побережью, откуда на пирсе открывается отличный вид на деревню, залив и полуостров.

Невероятное изобилие валунов

По всей деревне Кясму раскиданы сотни валунов, и это много даже по эстонским меркам. В геологии эту местность даже прозвали скальным выходом; в Кясму он занимает площадь более 400 га, что делает его крупнейшим полем ледниковых валунов в странах Балтии и во всей Северной Европе. Некоторые валуны стали любимцами публики и уже обзавелись своими именами.

Валуны рядом с Кясму. На заднем плане виден остров Саартнеэм. Фото: Даниил Куракин, частный архив