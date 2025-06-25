ФОТО На прибрежном лугу Матсалу камера зафиксировала неожиданного гостя

Руководитель проектов отдела организации охраны природы Нэле Сыбер, рассказала на портале Loodusrikas Eesti, что прибрежные луга Матсалу - важные места гнездования для околоводных птиц. Их главные враги - мелкие хищники, охотящиеся на добычу в этих местах.

«Чем больше на прибрежных лугах разрастается деревьев и кустарников, тем легче лисам, барсукам, а иногда и шакалам подкрадываться к гнездам на земле и лакомиться яйцами птиц», - объяснила она.

Чтобы улучшить условия для гнездящихся птиц, в рамках проекта Loodusrikas Eesti восстанавливаются 20 прибрежных лугов, а на пяти из них проводится отстрел мелких хищников.

Чтобы понять, как восстановление лугов и регулирование численности хищников влияет на успех выведения птенцов, орнитологи Тартуского университета ведут наблюдение с помощью фотоловушек. В течение семи лет камеры на лугах Матсалу доказали свою эффективность, они позволяют с минимальным вмешательством получать интересную и полезную информацию, в том числе о присутствии хищников и разрушенных гнездах.

Сыбер рассказала, что обычно камеры фиксируют либо гнездящихся и кормящихся на месте птиц, либо хищников, ищущих гнезда. Но этой весной одно фото, сделанное камерой у гнезда чибиса, оставило наблюдателей без слов: мимо прошла большая рысь с гусем в пасти.

Теоретически присутствие крупного хищника может отпугивать мелких - создавая атмосферу страха, при которой те избегают территории. А поскольку крупные хищники не интересуются птичьими гнездами, это могло бы играть на руку птицам.

Однако на прибрежном лугу Матсалу такого эффекта не наблюдается: после рыси камеры зафиксировали и шакала, и барсука, и лису.