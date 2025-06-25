У Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) есть для Эстонии длинный список рекомендаций по различным налогам. Часть эстонских политиков категорически против этих предложений, другие же хотят их реализовать.

И ОЭСР, и Международный валютный фонд (МВФ), который посещал страну этой весной, в своих рекомендациях Эстонии отмечали, что здесь следовало бы ввести имущественные налоги. В Эстонии уже существуют введенный правительством Партии реформ автоналог и земельный налог, которые по сути уже являются налогами на имущество. Так о чем же тогда говорит ОЭСР?

«В Эстонии введен только земельный налог, и то с существенными исключениями. Эти исключения можно было бы пересмотреть, чтобы увеличить поступления в бюджет. В будущем можно было бы ввести налог на дома и постройки в соответствии с их стоимостью. Каждый такой налог должен быть тщательно продуман и внедрен таким образом, чтобы избежать негативных последствий для семей с низкими доходами.

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