У Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) есть для Эстонии длинный список рекомендаций по различным налогам. Часть эстонских политиков категорически против этих предложений, другие же хотят их реализовать.

И ОЭСР, и Международный валютный фонд (МВФ), который посещал страну этой весной, в своих рекомендациях Эстонии отмечали, что здесь следовало бы ввести имущественные налоги. В Эстонии уже существуют введенный правительством Партии реформ автоналог и земельный налог, которые по сути уже являются налогами на имущество. Так о чем же тогда говорит ОЭСР?