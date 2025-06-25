Бурные праздники: мужчина в наркотическом опьянении открыл огонь по дорожным знакам

Любимые праздники эстонцев в этом году остались позади. Уже вчера, подводя итоги Иванова дня, оперативный руководитель Лыунаской префектуры Лаури Тамм отметил, что у полицейских в этом году было много работы. Помимо разбирательств с нетрезвыми водителями и дебоширами, сотрудникам Лыунаской префектуры приходилось вмешиваться и в те случаи, когда не в тех руках оказывалось оружие.
С пятницы по среду полиция получила из Южной Эстонии четыре связанных с оружием сообщения, на которые полицейские реагировали усиленным составом, сообщил руководитель тартуского района Лыунаской префектуры Сийм Линнард.