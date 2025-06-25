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Бурные праздники: мужчина в наркотическом опьянении открыл огонь по дорожным знакам

Перевод: Екатерина Чернова
Фото иллюстративное.

Любимые праздники эстонцев в этом году остались позади. Уже вчера, подводя итоги Иванова дня, оперативный руководитель Лыунаской префектуры Лаури Тамм отметил, что у полицейских в этом году было много работы. Помимо разбирательств с нетрезвыми водителями и дебоширами, сотрудникам Лыунаской префектуры приходилось вмешиваться и в те случаи, когда не в тех руках оказывалось оружие.

С пятницы по среду полиция получила из Южной Эстонии четыре связанных с оружием сообщения, на которые полицейские реагировали усиленным составом, сообщил руководитель тартуского района Лыунаской префектуры Сийм Линнард.

В пятницу, 20 июня, в Центр тревоги поступило сообщение, что в районе улицы Уюла в Тарту из оружия стреляли по дорожным знакам. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили автомобиль, возле которого находились трое мужчин. У одного из них изъяли предмет, похожий на оружие, и отправили его на хранение. Выяснилось, что это был пневматический пистолет. Его обладатель не был пьян, однако экспресс-тест на наркотики дал положительный результат. В отношении нарушителя в рамках ускоренного производства был составлен протокол о проступке.

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