Бурные праздники: мужчина в наркотическом опьянении открыл огонь по дорожным знакам

В пятницу, 20 июня, в Центр тревоги поступило сообщение, что в районе улицы Уюла в Тарту из оружия стреляли по дорожным знакам. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили автомобиль, возле которого находились трое мужчин. У одного из них изъяли предмет, похожий на оружие, и отправили его на хранение. Выяснилось, что это был пневматический пистолет. Его обладатель не был пьян, однако экспресс-тест на наркотики дал положительный результат. В отношении нарушителя в рамках ускоренного производства был составлен протокол о проступке.