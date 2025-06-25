«В последние недели мы вместе с коалиционными партнерами работаем над тем, чтобы найти решение по вопросу платы за детские сады. В прошлую пятницу мы предложили с 1 сентября снизить ежемесячную плату до 35 евро, что составит примерно половину от прошлогодней суммы», - заявила вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (Социал-демократическая партия).

По ее словам, у предложения есть финансовое обоснование: необходимые средства удастся получить за счет сокращения административных расходов, пересмотра графика инвестиций и проведения структурных реформ. «На наш взгляд, это ответственное и ориентированное на семьи решение», - отметила Липпус.

«В пятницу Партия реформ сообщила, что берет паузу на время праздников, чтобы спокойно оценить ситуацию и вернуться к обсуждению на этой неделе. Мы надеялись, что на сегодняшней встрече они представят свой вариант решения, но оказалось, что работа над возможными вариантами продолжается и завершится лишь к концу недели. Надеемся, что в праздничные дни они действительно занимались этим вопросом, а не просто затягивали процесс», - добавила она.

Представители Партии реформ ранее публично заявляли, что их цель - полная отмена платы за детские сады. Липпус, однако, выразила сомнение.