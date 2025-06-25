С июля в Таллинне можно будет начинать экзамен по вождению из трех разных мест, но есть нюанс

Начиная с 1 июля, кандидаты в водители, записывающиеся на государственный экзамен по вождению, смогут выбрать место начала экзамена. Помимо традиционного пункта на улице Хели, теперь можно выбрать также офисы Департамента транспорта на улицах Валге и Теэлизе.

Место начала экзамена можно выбрать при бронировании времени. Запись доступна как в электронном виде через э-обслуживание, так и в бюро обслуживания Департамента транспорта. При этом стоит отметить, что из пунктов на улицах Валге и Теэлизе экзамен можно сдавать только на автомобиле с механической коробкой передач.

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«На первом этапе новое решение будет действовать в Таллинне в течение трех месяцев. За это время мы хотим понять, какая локация была бы наиболее оптимальной для начала экзамена по вождению категории B. Мы стремимся предложить кандидатам как можно более разнообразные маршруты, включая поездки за пределами населенных пунктов», - заявил руководитель отдела экзаменов по вождению Департамента транспорта Ристо Каземяэ.

Департамент транспорта также ожидает отзывов от клиентов по поводу новых начальных точек. В стандартную анкету добавлен дополнительный вопрос, касающийся мест начала экзамена и маршрутов.