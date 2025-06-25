Страны НАТО договорились об увеличении расходов на оборону

«Цели России не изменились. Чтобы у Путина даже не возникло мысли испытывать решимость НАТО, мы должны сами больше и быстрее вкладываться в оборону», - пояснил премьер-министр в переданном BNS пресс-релизе правительства. «Согласно совместному заявлению лидеров НАТО, увеличить свои оборонные расходы обязаны все союзники», - подчеркнул Михал.

Согласно договоренности, новая целевая норма расходов делится на две части: не менее 3,5% ВВП должно быть инвестировано в военную оборону и наращивание ранее согласованного потенциала, и до 1,5% ВВП - в национальную оборону в более широком плане. Союзники должны достичь цели в 5% не позднее 2035 года, однако прогресс каждой страны НАТО будет проверять ежегодно.

«Уже сегодня оборонные расходы Эстонии находятся очень близко к новому целевому уровню. В следующем году мы увеличим чисто военные расходы до более чем 5% ВВП», - сообщил Михал.

Союзники также подтвердили свою непоколебимую приверженность принципу статьи 5 Североатлантического договора - нападение на одного союзника является нападением на всех. Кроме того, была подтверждена долгосрочная поддержка Украины и взято обязательство увеличить инвестиции в развитие оборонной промышленности.