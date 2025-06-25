Фото В Латвии у мужчины нашли тайники с оружием

Латвийская полиция задержала мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия, в том числе противотанкового. Об этом сообщили в Госполиции, пишет новостной портал RUS.TVNET.
12 мая в рамках целенаправленной работы по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков сотрудники полиции совместно со спецподразделением «Омега» задержали мужчину 1967 года рождения.
У него было найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, спрятанные в нескольких тайниках.
Во время обысков по месту его фактического проживания полиция обнаружила четыре пистолета-пулемета - модели Agram 2000 и Scorpion, причем все с глушителями.