Пропавший 16-летний Игнат нашелся, с ним все в порядке

Полиция попросила сегодня днем помощи у населения в поисках 16-летнего Игната, который пропал в деревне Мяннику в волости Саку (Харьюмаа). Вечером стало известно, что подросток найден, с ним все хорошо.
Игнат ушел из дома в среду, 25 июня, около 11 часов утра. При себе у него не было телефона, и связаться с ним было невозможно. Предположительно он мог находиться в Таллинне, но также не было исключено, что он мог поехать в Силламяэ.
Сначала родственники пытались найти мальчика самостоятельно поблизости от дома, но затем обратились в полицию.
В 19:00 полиция сообщила, что Игнат нашелся. С ним все в порядке. Он действительно ушел из дома, но все это время был в безопасности у соседей. Полиция благодарит всех, кто пытался помочь искать подростка.