Маргус Цахкна: Эстония может быть довольна результатами саммита НАТО

Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии. В ходе беседы с президентом Дональдом Трампом в рамках саммита Цахкна поблагодарил Соединенные Штаты за усилия, которые привели к освобождению эстонского гражданина Аллана Ройо из белорусской тюрьмы на прошлой неделе.

Цахкна также сказал, что присутствие американских войск в странах Балтии является важной частью сдерживания России, представляющей наибольшую угрозу для НАТО, и обеспечения мира в Европе.

«На саммите в Гааге союзники по НАТО приняли историческое решение увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Это решение позволит финансировать согласованные планы обороны и цели НАТО в области потенциала, а также противостоять всем угрозам, с которыми сталкиваются союзники НАТО, самым серьезным и долгосрочным из которых является Россия», - заявил Цахкна.

По словам министра иностранных дел, Эстония достигнет этой цели в следующем году, и он выразил надежду, что другие союзники также будут действовать в срочном порядке для укрепления сдерживания и обороны.

На саммите была подтверждена полная приверженность союзников НАТО коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора, которая гласит, что нападение на одного союзника является нападением на всех союзников.

Союзники также выразили свою неизменную поддержку Украине.

«Союзники по-прежнему решительно и долгосрочно поддерживают укрепление вооруженных сил и оборонной промышленности Украины, а также считают, что путь Украины в НАТО необратим», - отметил Цахкна.

На встрече Совета НАТО-Украина в рамках саммита с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги Цахкна подчеркнул необходимость продолжать оказывать сильное давление на Россию в дополнение к поддержке Украины.

«Россия ежедневными жестокими нападениями на гражданское население Украины демонстрирует, что давление на Россию с целью прекращения войны еще не было достаточным. Для достижения справедливого и прочного мира необходимы решительные действия», - подчеркнул Цахкна.