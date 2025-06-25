«Демократический социалист» и мусульманин. Кандидатом на выборах мэра Нью-Йорка от демократов может стать малоизвестный молодой политик

На праймериз Демократической партии США, выбирающей кандидата на выборы мэра Нью-Йорка, случилось то, чего никто не ожидал: Зохран Мамдани, малоизвестный кандидат с левыми взглядами, по всей видимости, обошел своих соперников, в том числе бывшего губернатора штата Эндрю Куомо, считавшегося фаворитом.
Подсчет голосов, судя по всему, продолжится на следующей неделе в силу особенностей голосования - избирателям было предложено выбрать до пяти кандидатов, указав их имена в порядке предпочтения. Но Куомо во вторник вечером уже позвонил Мамдани и поздравил того с победой.
Исходя из результатов, известных к вечеру вторника, Мамдани лидирует, хотя и не набирает 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Однако преимущество Мамдани по предварительным результатам слишком велико, чтобы Куомо или любой другой кандидат смог его догнать, особенно с учетом того, что занявший третье место городской чиновник Брэд Ландер призвал своих сторонников поставить Мамдани на второе место в списке.
В рейтинговом голосовании кандидат, занявший последнее место, выбывает после каждого тура, и его голоса перераспределяются между кандидатами, поставленными в бюллетенях его сторонников на второе место. Процесс повторяется до тех пор, пока один из кандидатов не наберет 50% голосов.
Как сообщала избирательная комиссия, по итогам подсчета почти 85% голосов малоизвестный Мамдани опережал Куомо - 43,5% против 36,4%. Девять других кандидатов значительно отстали. Мамдани также поддержали известные левые фигуры американской политики - конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес и сенатор Берни Сандерс.
Позиции Демократической партии в Нью-Йорке традиционно сильны, поэтому кандидат от демократов почти наверняка станет мэром на выборах в ноябре. Если Мамдани выиграет выборы, он станет первым мэром-мусульманином и первым выходцем из Юго-Восточной Азии на этом посту.
«Сегодня вечером мы вошли в историю, - сказал Мамдани во вторник вечером сотням ликующих сторонников в Куинсе. - Я буду вашим кандидатом от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка. Когда мы перестаем верить в нашу демократию, таким людям, как Дональд Трамп, становится легче убедить нас в своей ценности, а миллиардерам - убедить нас, что они всегда должны быть у власти».
Кто такой Зохран Мамдани
Зохрану Мамдани 33 года. Он родился в Кампале, Уганда, и в возрасте семи лет переехал с семьей в Нью-Йорк. Его мать Мира Наир - известный кинорежиссер, а отец, профессор Махмуд Мамдани, преподает в Колумбийском университете. Оба родителя - выпускники Гарварда.
Он получил степень в области африканских исследований в Боудинском колледже (штат Мэн), где стал соучредителем студенческой организации «Студенты за справедливость в Палестине».
До начала политической деятельности он работал консультантом по жилищным вопросам, помогая малоимущим домовладельцам в нью-йоркском Куинсе бороться с выселением. Затем избрался в законодательное собрание штата Нью-Йорк от района Куинс.
В отличие от своего главного соперника, Эндрю Куомо, который был губернатором штата во время пандемии и считается умеренным кандидатом, пользующимся поддержкой истеблишмента, Мамдани подает себя как «демократического социалиста» и прогрессивного политика и апеллирует к молодым избирателям.
В ходе кампании Мамдани не раз посещал мечети, опубликовал предвыборное видео, полностью снятое на урду и сопровождаемое отрывками из болливудских фильмов. В другом видео он говорит по-испански. Его видео, в котором Мамдани спрашивал избирателей, почему они проголосовали за Трампа и что нужно, чтобы они голосовали за демократов, стало вирусным.
Его кампания сопровождалась яркими жестами. Чтобы привлечь внимание к проблеме дороговизны жилья, Мамдани прыгнул в Атлантический океан. Чтобы подчеркнуть дороговизну продуктов, он съел в метро буррито, прервав ради этого пост во время священного для мусульман месяца Рамадан. За несколько дней до праймериз он прошел пешком весь Манхэттен, останавливаясь, чтобы сфотографироваться с избирателями.
Его кампания в основном финансировалась за счет небольших пожертвований, их сделали более 21 000 человек, и три четверти этих пожертвований не превышали 100 долларов - в отличие, например, от Эндрю Куомо, которому помогали крупные доноры, в том числе бывший мэр и миллиардер Майкл Блумберг.
Мамдани вел свою кампанию, обещая сделать жизнь более доступной для жителей Нью-Йорка, стоимость проживания в котором резко выросла после пандемии. В случае избрания он обещает:
- заморозить арендную плату и усилить ответственность для недобросовестных арендодателей
- открыть сеть дешевых продуктовых магазинов
- обеспечить универсальное дошкольное образование для детей до шести лет
- утроить объемы строительства дешевого жилья - под контролем профсоюзов
Как и другие представители левого крыла Демократической партии, Мамдани - сторонник жесткого налогообложения для богатых, за счет чего он и собирается претворить в жизнь свои обещания.
Мамдани настаивает, что сможет сделать Нью-Йорк более доступным для жизни в нем, однако его критики ставят под сомнение его возможность выполнить хотя бы часть обещанного.
New York Times, например, не поддержала ни одного из кандидатов в первичных выборах мэра города и подвергла критике всех кандидатов в целом. Редакционная коллегия газеты заявила, что программа Мамдани «абсолютно не соответствует задачам города» и «часто игнорирует неизбежные компромиссы в управлении».
Другие считают, что для управления городом с бюджетом в 115 миллиардов долларов и с более чем 300 000 муниципальных служащих нужен более опытный администратор.
«Опыт, компетентность, умение выполнять свою работу, умение иметь дело с Трампом, умение иметь дело с Вашингтоном, умение иметь дело с законодательным собранием штата - это основы. Я верю в обучение на рабочем месте, но не в качестве мэра Нью-Йорка», - сказал Куомо.
На выборах в ноябре Мамдани будет противостоять действующий мэр Эрик Адамс - он будет избираться как независимый кандидат. Правда, после предъявления Адамсу обвинений во взяточничестве его рейтинг не превышает 20% - даже при том, что дело было закрыто.
67-летний Эндрю Куомо тоже, вероятно, пойдет на выборы в качестве независимого кандидата. В ходе своей кампании Куомо обещал восстановить привлекательность Демократической партии среди избирателей из рабочего класса, нанять больше полицейских, повысить безопасность в метро и устранить бюрократические препоны для строительства более доступного жилья.
Куомо — политический тяжеловес, его поддерживают крупные фигуры в Демократической партии, в частности, Билл Клинтон и управляющий одного из крупнейших хедж-фондов Уолл-стрит Билл Акман. Несмотря на то, что Куомо пришлось временно оставить политику после обвинений в сексуальных домогательствах в 2021 году, бороться с ним Мамдани будет непросто.
Аналитики отмечают, что праймериз демократов в Нью-Йорке - это своего рода лакмусовая бумажка, показывающая, в каком направлении двинется Демократическая партия после поражения на президентских выборах в прошлом году. Успех Мамдани у молодых избирателей не останется незамеченным.
Однако применить его рецепты в масштабах страны будет сложно. В интервью Би-би-си Мамдани сказал, что расизм является показателем того, что не работает в американской политике, и раскритиковал Демократическую партию, «которая позволила Дональду Трампу быть переизбранным» и не защищает интересы трудящихся, «независимо от того, кто они и откуда они». Такие заявления хорошо принимают в Нью-Йорке, но не факт, что они найдут поддержку у республиканского электората, который демократы рассчитывают перетянуть на свою сторону.
Решительная поддержка Мамдани палестинцев и критика Израиля идет вразрез с позицией значительного числа представителей демократического истеблишмента. Однако разворачивающиеся на Ближнем Востоке события, по всей видимости, в любом случае потребуют от демократов определенной коррекции своей риторики.