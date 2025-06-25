«Демократический социалист» и мусульманин. Кандидатом на выборах мэра Нью-Йорка от демократов может стать малоизвестный молодой политик

«Сегодня вечером мы вошли в историю, - сказал Мамдани во вторник вечером сотням ликующих сторонников в Куинсе. - Я буду вашим кандидатом от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка. Когда мы перестаем верить в нашу демократию, таким людям, как Дональд Трамп, становится легче убедить нас в своей ценности, а миллиардерам - убедить нас, что они всегда должны быть у власти».

Кто такой Зохран Мамдани

Зохрану Мамдани 33 года. Он родился в Кампале, Уганда, и в возрасте семи лет переехал с семьей в Нью-Йорк. Его мать Мира Наир - известный кинорежиссер, а отец, профессор Махмуд Мамдани, преподает в Колумбийском университете. Оба родителя - выпускники Гарварда.

Он получил степень в области африканских исследований в Боудинском колледже (штат Мэн), где стал соучредителем студенческой организации «Студенты за справедливость в Палестине».

До начала политической деятельности он работал консультантом по жилищным вопросам, помогая малоимущим домовладельцам в нью-йоркском Куинсе бороться с выселением. Затем избрался в законодательное собрание штата Нью-Йорк от района Куинс.

В отличие от своего главного соперника, Эндрю Куомо, который был губернатором штата во время пандемии и считается умеренным кандидатом, пользующимся поддержкой истеблишмента, Мамдани подает себя как «демократического социалиста» и прогрессивного политика и апеллирует к молодым избирателям.

Сторонники Мамдани. Фото: Reuters