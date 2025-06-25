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Трамп: Путин пошел по неверному пути, но я добьюсь успеха в вопросе Украины

Перевод: Павел Соболев
Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге. 25 июня 2025 года.

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Дональд Трамп не исключил, что у российского лидера Владимира Путина есть территориальные амбиции, выходящие за рамки Украины, однако тем не менее пообещал достичь соглашения с Россией относительно войны в Украине.

Трамп прибыл на пресс-конференцию в Гааге прямо со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и перед журналистами глава американского государства повторил свое предыдущее заявление о том, что война в Украине не началась бы, если бы он был президентом. Он выразил надежду, что конфликт скоро будет «разрешен», и упомянул погибших украинских солдат. «Это означает, что потеряны жизни», - сказал Трамп.

Трамп также выразил мнение, что лидер российского режима Владимир Путин хочет сделки, сообщает Би-би-си. На вопрос о том, могут ли у Путина быть территориальные амбиции, выходящие за рамки Украины, Трамп ответил: «Это возможно».

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