Трамп: Путин пошел по неверному пути, но я добьюсь успеха в вопросе Украины

Трамп прибыл на пресс-конференцию в Гааге прямо со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и перед журналистами глава американского государства повторил свое предыдущее заявление о том, что война в Украине не началась бы, если бы он был президентом. Он выразил надежду, что конфликт скоро будет «разрешен», и упомянул погибших украинских солдат. «Это означает, что потеряны жизни», - сказал Трамп.