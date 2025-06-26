Чем обернется повышение налога с оборота (НСО) до 24%? Во что выльется округление цен? Что от этого выиграет Минфин?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн.
Выдержки из беседы:
– Насколько больно ударит по населению повышение НСО, вступающее в силу с 1 июля?
– Конечно, это будет ощутимо. С другой стороны, недавно мы уже одно такое повышение пережили, когда ставка НСО поднялась с 20% до 22%.
Цены повысятся примерно на такую же величину: это 1,5% плюс-минус 0,5%. После последнего повышения в казну поступило порядка 230 миллионов евро дополнительно. Это означает, что деньги были взяты из кармана потребителя, либо у продавцов, которые пытались сгладить налог.
– Отмечается, что потребители покупают все меньше и чаще ориентируются на скидки. Это ведь тоже отражается на сборе налогов?
– Действительно, состояние потребителей сейчас если не плачевное, то очень напряженное. И хотя мы уже видим признаки роста в промышленности и экспорте, в отношении роста потребления нет обнадеживающих прогнозов. Не исключено, что потребление останется на нуле.
Зарплаты растут медленнее, чем цены. Плюс сказывается влияние налогов. В наших прогнозах годовая инфляция составит в среднем 5,4%.
Когда в 2022 году инфляция достигла 20%, это был большой удар по покупательской способности, от которого население до сих пор не оправилось. И хотя в прошлом году вроде бы началось движение в нужном направлении, в этом году роста покупательской способности снова не будет. Сказывается повышение НСО, подоходного налога, рост акцизных налогов.
– Во что выльется округление цен?
– Это уже, конечно, мелочь по сравнению с повышением НСО.
В первую очередь рост НСО отразится на продуктах питания, то есть на том, от чего человек не может отказаться. Населению придется еще больше экономить на хобби, поездках, детских кружках и других мероприятиях.
– Тревожит ли эта тенденция аналитиков Банка Эстонии и правительство?
– Конечно, тревожит. Последние опросы показали, что порядка 45% людей не дотягивают уже даже до зарплаты. Население беднеет. Люди не могут позволить себе сохранить привычный уровень жизни и потребления. В результате от них уже нет такой поддержки в социальном, политическом плане и в сфере безопасности, как раньше. Им приходится заниматься решением совсем других проблем.
Однако политики и экономисты говорят, что у каждой медали есть две стороны. То, ради чего подняли эти налоги, – это уже вторая сторона медали. Если не сдерживать дефицит бюджета и все время быть развернутым лицом к народу, то откуда деньги-то брать? Когда мы выбираем своих правителей, мы полагаемся на их мудрость.
– А много ли выигрывает от резкого и частого повышения налогов Минфин? Не порождает ли это проблему уклонения от налогов? Велика ли польза от введения автоналога, из-за которого обрушился рынок автопродаж?
– Безусловно, мы тоже видим статистику сокращения автопродаж. С другой стороны, если анализировать структуру налоговой нагрузки, то тот же налог с оборота объемом 4 миллиарда евро – это ощутимый вклад в казну, почти четверть всех налоговых поступлений.
– Международные организации сигнализируют Эстонии, что нужны дополнительные и новые налоги: на имущество, наследство, роскошь, дивиденды, землю и т.д. Как всё это понимать?
– Тут я бы даже немного защитила международные организации, и не потому, что я люблю налоги, а потому что они сравнивают уровень нашего налогообложения с другими странами. МВФ оперирует показателями 191 страны.
На этом фоне видно, что действительно есть еще такие статьи нашей жизни, где можно рассуждать о налогах. Где-то их можно снизить, а где-то повысить. Это уже наш выбор.
Не исключено, что после дизайна налоговой сферы более бедные слои населения должны меньше облагаться налогом, чем более богатые.
Инфляция – наша самая болевая точка. Чтобы ее остановить, нужно привести в равновесие спрос и предложение.
– Почему у Латвии и Литвы растет экономика и улучшаются позиции в рейтинге конкурентоспособности, а у Эстонии нет?
– Мы вроде бы находимся в одной лодке, но выходы из нее для каждого – немного разные. У Литвы рядом Польша, у нас Швеция и Финляндия, благодаря которым наша экономика раньше росла гораздо быстрее, чем в Латвии и Литве. Однако в данном кризисе это оказалось нашим слабым звеном.
– А может быть дело в том, что Латвия и Литва не побоялись повысить налоги на банки и не тронули налоги для населения?
– Налоги на банки – это спорный вопрос. Действительно, это принесло в бюджет деньги. Одновременно немного ухудшилась оценка для банков с точки зрения экономической среды данной страны. Полученные государством доходы не решат всех проблем.
Есть такие страны, которые не поднимали налог на сверхприбыли банков, но все равно их экономический рост продолжается. Он не зависит от этого налога.
– От чего он зависит?
– Экономический рост зависит от заказов на экспортную продукцию и наличия экономических связей. От того, как хорошо работают прежние цепочки создания стоимости. Видимо, разрыв отношений с Россией, хотя он был болезненным и для Финляндии, оказался наиболее болезненным для нас.
Возможно, что именно те отрасли, в которых мы были традиционно сильны, не росли достаточно быстро. И в конце концов, из-за высокой инфляции наша рабочая сила очень сильно подорожала. Сейчас Эстонии приходится позиционировать себя в другом классе…
– Богатых стран?
– Мы сделали этот шаг вверх. Мы потребовали себе зарплату, многие ее получили, хотя кто-то, возможно, и потерял рабочее место. Теперь мы дорогая страна. Прыжок был достаточно резким.
Главная неприятность состоит не в том, что налоги растут, но в том, что они растут резко и часто непредсказуемо.
Подробнее в повторе!
- Что изменится через полнедели с ростом НСО?
- Не начнут ли потребители экономить еще больше?
- В чем измеряется польза повышения налогов?
- Когда могут вступить в силу льготы по автоналогу?
- Как обуздать рост цен и увеличить доходы граждан?
- Что поможет восстановить рост экономики?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja