– Международные организации сигнализируют Эстонии, что нужны дополнительные и новые налоги: на имущество, наследство, роскошь, дивиденды, землю и т.д. Как всё это понимать?

– Тут я бы даже немного защитила международные организации, и не потому, что я люблю налоги, а потому что они сравнивают уровень нашего налогообложения с другими странами. МВФ оперирует показателями 191 страны.

На этом фоне видно, что действительно есть еще такие статьи нашей жизни, где можно рассуждать о налогах. Где-то их можно снизить, а где-то повысить. Это уже наш выбор.

Не исключено, что после дизайна налоговой сферы более бедные слои населения должны меньше облагаться налогом, чем более богатые.

Инфляция – наша самая болевая точка. Чтобы ее остановить, нужно привести в равновесие спрос и предложение.

– Почему у Латвии и Литвы растет экономика и улучшаются позиции в рейтинге конкурентоспособности, а у Эстонии нет?

– Мы вроде бы находимся в одной лодке, но выходы из нее для каждого – немного разные. У Литвы рядом Польша, у нас Швеция и Финляндия, благодаря которым наша экономика раньше росла гораздо быстрее, чем в Латвии и Литве. Однако в данном кризисе это оказалось нашим слабым звеном.

– А может быть дело в том, что Латвия и Литва не побоялись повысить налоги на банки и не тронули налоги для населения?