Сбежавшие из зоопарка медведи устроили себе настоящий праздник живота

Медведи по имени Миш и Люси сбежали из своего загона и направились не за пределы парка, а прямо к своему любимому лакомству - меду. Они пробрались в кладовую и съели недельный запас сладостей.

Сотрудники парка поделились этим происшествием на своей странице в Facebook. Там же были опубликованы кадры, на которых Люси застали буквально с лапой в банке меда. После пиршества оба медведя заснули.

С помощью опытного смотрителя Миш и Люси спокойно вернулись в вольер.

На место вызвали полицию. По предварительной информации, причиной побега стала человеческая ошибка. Позднее парк уточнил, что это была организационная недоработка, которая позволила медведям временно выбраться из загона.

«В целях безопасности всех посетителей быстро перевели в охраняемое здание», - говорится в официальном заявлении парка. «За медведями непрерывно следили - как с земли, так и через камеры наблюдения - до тех пор, пока они не вернулись и не уснули в своем вольере».

Сотрудники подчеркивают, что действовали строго по протоколам безопасности. Чтобы вернуть животных, они использовали специальную тренировочную команду, которую медведи знают с детства.