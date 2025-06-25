НАТО тестирует в Эстонии методы борьбы с оптоволоконными дронами, которые Россия применяет все шире

Новые технологии меняют правила ведения войны быстрее, чем могут осознать сторонние наблюдатели. Одним из таких новых «трюков» является оптоволоконный беспилотник, бесшумный и почти неуловимый враг, который заставляет украинских и натовских экспертов ломать голову и искать совершенно новые решения для отражения его атак.
Традиционные беспилотники управляются радиосигналами, что делает их легкой добычей для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако в последнее время россияне начали использовать оптоволоконные беспилотники, которые соединяются с оператором сверхтонким оптоволоконным кабелем. Это как невидимая нить, которая делает беспилотник невосприимчивым к радиопомехам и делает его практически необнаруживаемым.