Skip to footer
Чт, 26.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

НАТО тестирует в Эстонии методы борьбы с оптоволоконными дронами, которые Россия применяет все шире

Перевод: Павел Соболев
Оптоволоконный дрон.

Новые технологии меняют правила ведения войны быстрее, чем могут осознать сторонние наблюдатели. Одним из таких новых «трюков» является оптоволоконный беспилотник, бесшумный и почти неуловимый враг, который заставляет украинских и натовских экспертов ломать голову и искать совершенно новые решения для отражения его атак.

Традиционные беспилотники управляются радиосигналами, что делает их легкой добычей для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако в последнее время россияне начали использовать оптоволоконные беспилотники, которые соединяются с оператором сверхтонким оптоволоконным кабелем. Это как невидимая нить, которая делает беспилотник невосприимчивым к радиопомехам и делает его практически необнаруживаемым.

Если раньше подразделение Национальной гвардии Украины могло выследить операторов вражеского оптоволоконного беспилотника по следам кабеля, то теперь это стало невозможным - поле боя буквально усеяно оптоволоконными кабелями с обеих сторон, как будто по нему раскинули невидимую паутину.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх