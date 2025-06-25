По словам Кариса, послание из Гааги ясно - страны НАТО едины в своей приверженности делу защиты мира и свободы.

«Решение союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и приверженность этому обязательству имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы общая обороноспособность альянса была надежной, а наше сдерживание - убедительным. Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону, но не менее важна и постоянная приверженность США НАТО», - указал Карис.

По мнению главы эстонского государства, агрессия России против Украины и ее стремление подорвать европейскую безопасность - это угрозы, которые затрагивают весь евроатлантический регион. «Амбиции России не ограничиваются Украиной - они направлены на ослабление НАТО в целом, в том числе посредством гибридных атак, саботажа и деятельности теневого флота в Балтийском море. Эти угрозы требуют общего ответа», - считает президент Эстонии.

По его мнению, поддержка Украины неразрывно связана с нашей общей безопасностью, которая, в свою очередь, обеспечивает безопасность всей Европы. Будущее членство Украины в НАТО является надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для Европы в целом.