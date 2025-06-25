Этот сценарий искажен прежде всего потому, что он неправильно анализирует, что произошло в Крыму в 2014 году. Самым решающим аспектом событий в Крыму было то, что на момент, когда в прессе появились фотографии «зеленых человечков», у России в Крыму уже было почти в 10 раз больше военных, чем у Украины.

По оценкам, их число составляло от 20 000 до 25 000 человек. При этом боеспособными во всех украинских вооруженных силах были всего 5 000 человек. Это означает, что с военной точки зрения атака и не имела особого смысла.

Россияне прибыли в Крым благодаря соглашению о военно-морской базе, так что в дополнение к постоянно разрешенному российскому контингенту, в рамках учений туда прибыли еще около 10 000 солдат. Они не привезут в Эстонию такое большое количество так незаметно. Вместо этого гибридная атака определялась бы в нашем регионе как небольшая, быстрая операция одного батальона или, в крайнем случае, одной бригады.

С 2014 года вариации крымского сценария разыгрывались по всему миру. Это было сделано и в Эстонии. Самый важный выбор - использование времени. Если правительство знает, что может изолировать гибридное вторжение, то оно также может заморозить конфликт, как это обычно делается в случае кризиса с заложниками.