Bloomberg усердно работает над проблемой военных страхов. Эдвард Лукас пытается разрядить обстановку в подобных статьях через Delfi, но и мы также добавим несколько собственных мыслей, пишет эксперт по безопасности и стратегической коммуникации Ильмар Рааг (Партия правых).
Первая и самая важная идея заключается в следующем: на сегодняшний день мы играем в интеллектуальные игры, что мы бессильны остановить агрессию России в Украине. Поэтому мы проецируем свой страх дальше, хотя у России пока, похоже, нет сил расширить войну. Поэтому давайте отнесемся к Bloomberg и другим с разумным скептицизмом.
Миф 1 - Россия нападет на Эстонию. Как показывает анализ, предоставленный Bloomberg, Россию абсолютно не интересует, что Эстония «делает или не делает». Это было очевидно еще много лет назад, когда изучался масштаб российских информационных операций, который показал, что Россия в первую очередь сосредоточена на борьбе с великими державами.
Образно говоря, например, против Германии проводится 1000 информационных атак, в то время как Эстония может удостоиться около 2-3. Все возможные сценарии, описывающие возможную войну в странах Балтии, также имеют тенденцию начинаться за пределами Эстонии.
У этого мифа есть и более мрачное заключение - если Эстония ввяжется в войну, это произойдет так же, как во время Первой или Второй мировой войны, независимо от ее воли. Даже если бы Эстония была нейтральной, как до Второй мировой войны, это не спасло бы нас, если бы мужчины начали воевать где-то еще в мире.
Миф 2 - Россия могла бы быстро захватить Тоомпеа или Нарву с помощью десанта, а затем разыграть крымский сценарий, и Эстония не смогла бы ничего с этим поделать.
Этот сценарий искажен прежде всего потому, что он неправильно анализирует, что произошло в Крыму в 2014 году. Самым решающим аспектом событий в Крыму было то, что на момент, когда в прессе появились фотографии «зеленых человечков», у России в Крыму уже было почти в 10 раз больше военных, чем у Украины.
По оценкам, их число составляло от 20 000 до 25 000 человек. При этом боеспособными во всех украинских вооруженных силах были всего 5 000 человек. Это означает, что с военной точки зрения атака и не имела особого смысла.
Россияне прибыли в Крым благодаря соглашению о военно-морской базе, так что в дополнение к постоянно разрешенному российскому контингенту, в рамках учений туда прибыли еще около 10 000 солдат. Они не привезут в Эстонию такое большое количество так незаметно. Вместо этого гибридная атака определялась бы в нашем регионе как небольшая, быстрая операция одного батальона или, в крайнем случае, одной бригады.
С 2014 года вариации крымского сценария разыгрывались по всему миру. Это было сделано и в Эстонии. Самый важный выбор - использование времени. Если правительство знает, что может изолировать гибридное вторжение, то оно также может заморозить конфликт, как это обычно делается в случае кризиса с заложниками.
Однако если изолировать гибридное вторжение не удается и можно предположить, что гибридные нападающие могут постоянно пополнять свои запасы, то лучше немедленно контратаковать, потому что терять нечего. Именно с таким аргументом сегодня критикуют действия Украины на Донбассе в 2014 году, где она, скорее всего, пыталась договориться с российским спецназом и теряла слишком много времени (это не мой аргумент, и давайте не будем тратить на это время здесь).
Поэтому, даже если бы какая-то десантная или гибридная атака смогла захватить даже Тоомпеа, это не означало бы конец войны в Эстонии, а только начало, потому что, по крайней мере, ДНК Кайтселийта гласит, что мы будем бороться с госпереворотом в любом случае.
И я бы не отдал приказа о такой атаке. Гибридная атака по сути является блефом, потому что противник пытается убедить нас не нагнетать обстановку и принять ситуацию, в то время как сам он на самом деле не готов к эскалации. На блеф противника мы, в свою очередь, навязываем ему дилемму, где заставляем его выбирать между полномасштабной войной с НАТО или выводом войск. И это нужно сказать сразу, что нас больше не могут бить по шапке.
Модели гибридных атак ранее указывали на то, что в любом случае будут попытки использовать некую местную пятую колонну, даже если она еще не организована сегодня. Это, в свою очередь, означает, что даже в случае небольшой и скромной гибридной атаки нам придется пройти через хаос, где пока никто ничего не понимает.
Однако самое главное, что на сегодняшний день Эстония все еще способна в конечном итоге выйти из гибридной атаки живой. Поэтому гибридная атака - это не какая-то серебряная пуля от врага, которая нас немедленно раздавит. Мы к ней готовы.
Миф 3 - первопричина российских атак состоит в расширении НАТО. Это ложь. Конфронтация с Западом, несомненно, является источником бессонных ночей для Кремля, но если бы Россия действительно хотела продвигать какой-то военный план, у нее не было бы другого выбора, кроме как опираться на проимпериалистическое меньшинство местной русской общины. В рабочих материалах ФСБ говорится, что даже поддержки всего восьми процентов населения достаточно.
Это значит, что главными политическими требованиями, помимо изгнания НАТО, являются положение русского меньшинства в Прибалтике. Послушаем, что говорят Лавров или Захарова. Если посмотреть, как реализуется политика русификации даже в Херсонской и Запорожской областях, где русское население до войны было меньшинством, то для России принципиально невозможно пытаться установить в Прибалтике какой-то оккупационный режим, при котором социальное положение русских не улучшилось бы.
Это означает, как минимум, внесение поправок в Закон о гражданстве, внесение поправок в Закон о языке, чтобы сделать русский язык государственным, восстановление образования на русском языке и предоставление православной церкви преимуществ перед другими конфессиями.
Таким образом, в действительности политическая программа России в странах Балтии будет вращаться вокруг русификации, поскольку сегодня Россия является довольно радикальной националистической страной. Этот момент также должен быть в центре нашего самоанализа.
Миф 4 - У Эстонии не будет никаких шансов против России в сражениях, которые будут происходить на эстонской земле. Это неправда, и это, кстати, показали украинцы, которые в начале войны часто имели более слабое оружие, чем мы сегодня. Но они все равно остановили российскую военную машину. Прежде всего, этот миф возникает из нереалистичного убеждения, что Россия бросит все свои танки и артиллерию против Эстонии.
Это очень неправдоподобно, и, кроме того, на эстонской стороне играет хорошую роль наша местность, которая на самом деле не благоприятствует войне с использованием больших машин, и даже войне с использованием беспилотников в сколько-нибудь значительной степени.
Образно говоря, если есть одна дорога через лес, это не значит, что русские могли бы пройти по ней целой дивизией сразу. В конце концов, они все равно будут ехать туда как бы один за другим. Единственная и действительно очень серьезная проблема Эстонии - это снабжение через море.
Но в конце я повторю главное. Эти разговоры о продолжении Россией войны на Западе сейчас носят немного конъюнктурный характер. В связи с саммитом НАТО об этом просто модно говорить, но в то же время сейчас ситуация не особо ухудшилась. Я понимаю, что мой разговор тоже немного нервный, но я резюмирую его одним предложением - надо готовиться к худшему и надеяться на лучшее!