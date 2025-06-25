Из госсектора в частный бизнес: отвечавший за морские ветряки госчиновник начнет разработку ветропарка близ Сааремаа

Проектом морских ветряков Saare-1 около Сааремаа будет руководить государственный служащий, который до весны отвечал за вопросы морской ветровой энергетики. Чиновник был уволен из Министерства климата весной после жаркого политического спора, и в то время в СМИ ходили слухи, что за уходом могло стоять критическое интервью.