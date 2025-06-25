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Из госсектора в частный бизнес: отвечавший за морские ветряки госчиновник начнет разработку ветропарка близ Сааремаа

Перевод: Павел Соболев
Морской ветропарк. Иллюстративное фото.

Проектом морских ветряков Saare-1 около Сааремаа будет руководить государственный служащий, который до весны отвечал за вопросы морской ветровой энергетики. Чиновник был уволен из Министерства климата весной после жаркого политического спора, и в то время в СМИ ходили слухи, что за уходом могло стоять критическое интервью.

Ветряная электростанция Saare-1 к западу от Сааремаа разрабатывается французской компанией Oxan Energy, девелопером ветряных электростанций в Балтийском море Ocean Connect Energy и компанией SNOW BV, предоставляющей финансовые консультации сектору возобновляемой энергии.

Три компании объявили в совместном заявлении для СМИ, что Никон Видяев, бывший советник Министерства климата, будет работать над проектом.

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