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Носуха Кати, сбежавшая из зоопарка на юге Эстонии, благополучно вернулась к владельцам

Перевод: Павел Соболев
Носуха Кати.

Кати, самка коати (небольшое млекопитающее семейства енотовых, также известное как носуха), сбежавшая из своего вольера в деревне Колепи в Вырумаа в воскресенье, благополучно вернулась домой после нескольких дней приключений. По словам ее владельцев, Кати совершенно случайно сбежала, после чего в этом районе начались активные поиски.

Кати, которая живет в зоопарке Sarve Talu, немного крупнее и упитаннее кошки, с полосатым хвостом и длинным носом: такие ей можно дать описательные характеристики. «Хотя она дружелюбна, по своей природе она все же довольно застенчива и может не сразу подойти к людям», - сказал владелец.

После побега также был уведомлен Департамент окружающей среды, и местным жителям было предложено немедленно сообщить владельцу, если они заметят Кати.

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