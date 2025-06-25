Носуха Кати, сбежавшая из зоопарка на юге Эстонии, благополучно вернулась к владельцам

Кати, самка коати (небольшое млекопитающее семейства енотовых, также известное как носуха), сбежавшая из своего вольера в деревне Колепи в Вырумаа в воскресенье, благополучно вернулась домой после нескольких дней приключений. По словам ее владельцев, Кати совершенно случайно сбежала, после чего в этом районе начались активные поиски.
Кати, которая живет в зоопарке Sarve Talu, немного крупнее и упитаннее кошки, с полосатым хвостом и длинным носом: такие ей можно дать описательные характеристики. «Хотя она дружелюбна, по своей природе она все же довольно застенчива и может не сразу подойти к людям», - сказал владелец.