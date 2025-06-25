Хавбек сборной Эстонии Маркус Соометс должен искать новое место работы: контракт с «Ден Босхом» расторгнут

Согласно новостям, опубликованным на сайте клуба, расставание произошло по обоюдному согласию. Соометс присоединился к «Ден Босху» в начале года, заключив контракт до лета 2026 года. Соометс сыграл в 19 матчах чемпионата Нидерландов в первом дивизионе.

Как обычно в таких случаях, состоялся обмен любезностями. По словам технического директора клуба Йеспера Гудде, клуб после тщательного обдумывания решил, что лучше расстаться. «Конечно, мы благодарим Маркуса за его вклад в успешный сезон и желаем ему дальнейших успехов!» - сказал Гудде. Команда заняла 9-е место в чемпионате Нидерландов в первой лиге.