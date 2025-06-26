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24-летний чемпион НБА поделился пикантной подробностью своей жизни

Джейлен Уильямс с кубком чемпиона НБА.

Оклахома-Сити Тандер одержал победу в напряженной финальной серии НБА, которая растянулась на семь матчей. Одним из героев команды стал форвард Джейлен Уильямс. Он поделился пикантной подробностью празднования титула.

«Я сказал в начале года: если мы выиграем чемпионство, то я выпью что-то алкогольное... Я попробовал немного шампанского и пива. Это было отвратительно. Остаюсь верен Shirley Temple (безалкогольный напиток – ред.)... По поводу парада комментариев не дам», - рассказал Уильямс порталу ClutchPoints.

В интервью изданию «Атлетик» Уильямс рассказал: «Я только что впервые в жизни попробовал алкоголь, все еще пытаюсь допить свой напиток».

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