Последние дни: более половины отчетов все еще не подано

К этому времени отчет должны подать все юридические лица, финансовый год которых закончился в конце прошлого года. По данным Коммерческого регистра, всего обязаны отчитаться 283 499 юридических лиц, из которых отчет подали 114 219. Среди компаний, срок подачи отчетов которых наступил ранее, вовремя не представили отчет 3970 предприятий и объединений.