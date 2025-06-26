Последние дни: более половины отчетов все еще не подано

По состоянию на вчерашнее утро годовой отчет не подали более половины предприятий и объединений, для большинства из них крайний срок - 30 июня, напоминают «Деловые ведомости».
К этому времени отчет должны подать все юридические лица, финансовый год которых закончился в конце прошлого года. По данным Коммерческого регистра, всего обязаны отчитаться 283 499 юридических лиц, из которых отчет подали 114 219. Среди компаний, срок подачи отчетов которых наступил ранее, вовремя не представили отчет 3970 предприятий и объединений.
Министерство юстиции и цифровых технологий напомнило, что годовой отчет необходимо подать даже в случае отсутствия хозяйственной деятельности: если данная обязанность не выполняется своевременно, держатель регистра может начать процедуру удаления юридического лица из регистра или наложения штрафа.
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