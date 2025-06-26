Отказ Штатов предоставлять Украине оружие даже за деньги в Киеве называют если не катастрофическим сценарием, то развитием событий, которое сильно затруднит ведение украинской армией боевых действий.

Сейчас ответ на этот вопрос предложили дать самому Трампу.

«Вы сейчас живете в Украине?» - спросил Трамп у задавшей его журналистки Би-би-си. «Мой муж там, а я с детьми в Варшаве, потому что он так захотел», - ответила она.

«Ваш муж сейчас на фронте?» - спросил заметно расстрогавшийся президент США и, получив утвердительный ответ, продолжил: «Украина действительно хочет иметь противоракетные системы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли мы сделать некоторые из них доступными. Их очень сложно получить. Нам они тоже нужны. Мы поставляем их Израилю, и они очень эффективны, сложно поверить насколько они эффективны… Я желаю вам много удачи. И передайте привет вашему мужу».

Из этого пространного ответа не очень понятно, есть ли шансы у Украины получить вожделенные системы Patriot уже в ближайшее время. Но Трамп точно не ответил на вопрос о будущей помощи Киеву вооружениями твердым «нет».