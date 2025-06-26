У людей нет денег: очереди к ортодонтам и стоматологам заметно сократились

Законом установлено, что человек должен попасть на прием к ортодонту в течение девяти месяцев максимум, но в реальности очереди в последние годы были намного длиннее, достигая в ряде случаев нескольких лет. Эта проблема особенно ощущалась в Таллинне, однако к настоящему времени она уходит в прошлое: в Meliva, которая является одной из крупнейших клиник, предлагающей услуги ортодонта, очереди сократились до нескольких недель, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».