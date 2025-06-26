У людей нет денег: очереди к ортодонтам и стоматологам заметно сократились

Законом установлено, что человек должен попасть на прием к ортодонту в течение девяти месяцев максимум, но в реальности очереди в последние годы были намного длиннее, достигая в ряде случаев нескольких лет. Эта проблема особенно ощущалась в Таллинне, однако к настоящему времени она уходит в прошлое: в Meliva, которая является одной из крупнейших клиник, предлагающей услуги ортодонта, очереди сократились до нескольких недель, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
«С одной стороны, это связано с появлением в нашей команде новых врачей, а с другой - с уменьшением спроса, который наблюдался раньше. (…) Если у нас годами очень высокая инфляция, то, конечно, свободных денег у людей остается меньше, - говорит председатель правления Meliva Марья-Лийза Алоп, добавив, что с прошлого лета также наблюдается тенденция к откладыванию более дорогих процедур и в обычной стоматологии.
В обществе ортодонтов подтвердили, что падает число первичных пациентов, поскольку осталось меньше людей, способных оплатить дорогое лечение.