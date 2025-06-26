40 и ни грамма усталости! Криштиану Роналду проведет в Саудовской Аравии еще год или два

«Криштиану Роналду подпишет новый контракт с "Аль-Наср", когда все детали будут согласованы. Соглашение рассчитано на один или два года, до июня 2027 года, если Криштиану захочет. Со стороны саудовской лиги это впечатляющий шаг, чтобы удержать у себя Криштиану», - написал Романо в X.