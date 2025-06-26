40 и ни грамма усталости! Криштиану Роналду проведет в Саудовской Аравии еще год или два

Несколько недель назад Криштиану Роналду помог сборной Португалии выиграть Лигу наций. Футболисту уже сорок, но завершать карьеру он не собирается.
Один из самых известных футбольных журналистов Фабрицио Романо сообщил, что Роналду продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср».
«Криштиану Роналду подпишет новый контракт с "Аль-Наср", когда все детали будут согласованы. Соглашение рассчитано на один или два года, до июня 2027 года, если Криштиану захочет. Со стороны саудовской лиги это впечатляющий шаг, чтобы удержать у себя Криштиану», - написал Романо в X.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.