Рынок новых легковых автомобилей в Европе растет, но не в Эстонии

Сразу после введения в январе ежегодного автоналога и регистрационного сбора в Эстонии было продано втрое меньше автомобилей, чем годом ранее. Тогда крупнейшие автодилеры надеялись, что за три-четыре месяца рынок начнет постепенно восстанавливаться, и к июню, до повышения НСО до 24% в июле, продажи почти достигнут прошлогоднего уровня. Ожидалось, что рост налога поднимет цены на новые автомобили примерно на 500-1000 евро.