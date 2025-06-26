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Рынок новых легковых автомобилей в Европе растет, но не в Эстонии

В то время как рынок новых легковых автомобилей в Европе растет уже третий месяц подряд, после вступления в силу автоналога в Эстонии не произошло ожидаемого продавцами весеннего всплеска продаж.

Сразу после введения в январе ежегодного автоналога и регистрационного сбора в Эстонии было продано втрое меньше автомобилей, чем годом ранее. Тогда крупнейшие автодилеры надеялись, что за три-четыре месяца рынок начнет постепенно восстанавливаться, и к июню, до повышения НСО до 24% в июле, продажи почти достигнут прошлогоднего уровня. Ожидалось, что рост налога поднимет цены на новые автомобили примерно на 500-1000 евро.

На деле же ситуация на рынке складывается совсем иначе. Так, в мае продажи автомобилей в Эстонии по-прежнему отставали от прошлогоднего уровня почти на 26%, тогда как в Латвии и Литве они выросли соответственно на впечатляющие 27,8% и 43,8%.

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