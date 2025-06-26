Олимпийскую чемпионку обвинили в употреблении допинга из-за ошибки врача

Лыжный союз Германии сообщает, что олимпийская чемпионка в командном лыжном спринте Виктория Карл сдала положительный допинг-тест – в ее пробе обнаружили кленбутерол, вещество, которое используют при лечении бронхиальной астмы и других бронхолегочных заболеваниях.
Как сообщается, вещество входило в состав сиропа от кашля, который лыжнице в конце марта выписал врач немецкой армии на Всемирных военных играх. Медик по ошибке выписал не разрешенный к употреблению спортсменами препарат, а комбинированный, у которого схожее название. Кроме того, врач не успел запросить терапевтическое исключение на препарат, а сама спортсменка из-за усталости и загруженности также не обратила внимание.
В DSV заявили, что в действиях Карл нет никакой вины и даже краткосрочное отстранение за допинг будет несправедливым, может привести к пропуску Олимпиады и завершению карьеры спортсменки.