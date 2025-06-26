КОЛОНКА POSTIMEES Выборы президента – не лотерея

В общей сложности 37 членов Рийгикогу из четырех фракций представили законопроект об изменении порядка избрания президента Эстонской Республики. Суть изменений можно кратко изложить в двух пунктах.
Во-первых (если говорить об очередных выборах президента), выдвигать кандидатов можно будет за 12 дней до первого тура голосования, а завершиться этот процесс должен за девять дней до начала голосования. Во-вторых, у претендентов появится возможность представить свои взгляды перед парламентом.
Прежде кандидатов разрешалось выдвигать в Рийгикогу только непосредственно накануне дня голосования. Некоторые кандидаты, правда, заранее объявляли о своем участии, однако такой обязанности у них не было. Особенности официального процесса выдвижения кандидатов позволяли так называемым темным лошадкам, неожиданным кандидатам, выйти из тени, и времени для обсуждения их пригодности почти не оставалось, не говоря уже о каких-либо дебатах или более обстоятельных дискуссиях.
Четыре года назад, в июле, когда до выборов нового президента оставалось менее двух месяцев, мы писали в своей колонке следующее: «/---/ избрание президента не должно сводиться к простой арифметике в парламенте и избирательной комиссии. Несмотря на то, что президент избирается не напрямую, народ имеет право заранее знать, кто станет следующим главой государства».
Мы также задавались вопросом, повторится ли вся эта предвыборная неразбериха через пять лет, когда страна вновь будет выбирать президента, или же партии наберутся смелости изменить порядок избрания президента.
Теперь похоже, что депутаты, внесшие законопроект, действительно нашли в себе эту смелость, и Postimees приветствует их решение. Сейчас для изменений порядка избрания президента выбран очень удачный момент: до новых президентских выборов осталось чуть больше года.
Postimees согласен с пояснительной запиской к законопроекту в том, что для эстонской демократии будет полезно, если кандидаты в президенты смогут заранее представить себя на предвыборных дебатах и выступая перед парламентом. Во многих парламентских странах публичных выступлений кандидатов в президенты в парламенте не предусмотрено, однако Эстония должна подать здесь положительный пример.
Изменение порядка выборов президента снизит риск повторения ситуации 2016 года, когда Рийгикогу избрал главу государства в ускоренном порядке. Тогда к такому положению дел нас во многом привело то, что партии не смогли договориться ни в парламенте, ни в коллегии выборщиков, и Рийгикогу больше не мог допустить очередной неудачи. Поскольку прежние кандидаты не могли продолжать участие в выборах, срочно потребовалось найти компромиссного кандидата, который устроил бы всех, и таким человеком стала Керсти Кальюлайд.
Таким образом, Рийгикогу делает шаг в правильном направлении. Выборы президента - важная процедура, которая не должна напоминать лотерею. Кроме того, возможно, стоит задуматься и о корректировке формулировки президентской присяги, чтобы в ней яснее отражался принцип: президент должен быть фигурой вне партий, объединяющей весь народ.