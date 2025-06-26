КОЛОНКА POSTIMEES Выборы президента – не лотерея

Во-первых (если говорить об очередных выборах президента), выдвигать кандидатов можно будет за 12 дней до первого тура голосования, а завершиться этот процесс должен за девять дней до начала голосования. Во-вторых, у претендентов появится возможность представить свои взгляды перед парламентом.

Прежде кандидатов разрешалось выдвигать в Рийгикогу только непосредственно накануне дня голосования. Некоторые кандидаты, правда, заранее объявляли о своем участии, однако такой обязанности у них не было. Особенности официального процесса выдвижения кандидатов позволяли так называемым темным лошадкам, неожиданным кандидатам, выйти из тени, и времени для обсуждения их пригодности почти не оставалось, не говоря уже о каких-либо дебатах или более обстоятельных дискуссиях.

Четыре года назад, в июле, когда до выборов нового президента оставалось менее двух месяцев, мы писали в своей колонке следующее: «/---/ избрание президента не должно сводиться к простой арифметике в парламенте и избирательной комиссии. Несмотря на то, что президент избирается не напрямую, народ имеет право заранее знать, кто станет следующим главой государства».

Мы также задавались вопросом, повторится ли вся эта предвыборная неразбериха через пять лет, когда страна вновь будет выбирать президента, или же партии наберутся смелости изменить порядок избрания президента.