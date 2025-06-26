Законопроект подписали 37 депутатов Рийгикогу из фракций «Ээсти 200», Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества». Ни один представитель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и Центристской партии не поставил под ним свою подпись, поскольку партии выступают за прямые выборы президента.

В настоящее время закон предусматривает, что кандидаты в президенты могут быть зарегистрированы лишь непосредственно перед началом выборов - за четыре дня до первого тура голосования. Заканчивается регистрация кандидатов за два дня до первого тура. Согласно новому законопроекту, выдвижение кандидатов будет начинаться за 12 дней и заканчиваться за девять дней до первого тура. Цель этой поправки - избежать ситуаций, когда кандидатов выдвигают в последний момент, оставляя слишком мало времени для их представления и содержательного анализа.