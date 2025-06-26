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Рийгикогу пытается изменить порядок избрания президента (2)

Перевод: Екатерина Чернова
Депутаты уверяют, что глобальных изменений не будет.

Депутаты Рийгикогу на прошлой неделе представили на рассмотрение законопроект о внесении изменений в Закон о выборах президента республики. Хотя документ несколько уточняет порядок избрания главы государства, по мнению большинства депутатов, изменения носят лишь косметический характер и не приведут к серьезным переменам.

Законопроект подписали 37 депутатов Рийгикогу из фракций «Ээсти 200», Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества». Ни один представитель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и Центристской партии не поставил под ним свою подпись, поскольку партии выступают за прямые выборы президента.

В настоящее время закон предусматривает, что кандидаты в президенты могут быть зарегистрированы лишь непосредственно перед началом выборов - за четыре дня до первого тура голосования. Заканчивается регистрация кандидатов за два дня до первого тура. Согласно новому законопроекту, выдвижение кандидатов будет начинаться за 12 дней и заканчиваться за девять дней до первого тура. Цель этой поправки - избежать ситуаций, когда кандидатов выдвигают в последний момент, оставляя слишком мало времени для их представления и содержательного анализа.

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