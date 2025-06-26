Депутаты Рийгикогу на прошлой неделе представили на рассмотрение законопроект о внесении изменений в Закон о выборах президента республики. Хотя документ несколько уточняет порядок избрания главы государства, по мнению большинства депутатов, изменения носят лишь косметический характер и не приведут к серьезным переменам.
Законопроект подписали 37 депутатов Рийгикогу из фракций «Ээсти 200», Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества». Ни один представитель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и Центристской партии не поставил под ним свою подпись, поскольку партии выступают за прямые выборы президента.