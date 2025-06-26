По его словам, ситуация с управлением в городе в целом превратилась в хаос. «Город по-прежнему противостоит государству, хотя это время, казалось бы, уже прошло. За транспортную сферу отвечает «Отечество», но из газет мы узнаем о ликвидации одной из важнейших транспортных развязок Харьюмаа - вместе с ней теряется и четыре миллиона евро. Изменяются автобусные маршруты, в организации дорожного движения царит неразбериха, к появлению малых мопедов не подготовились за целый год», - перечислил Пере.

По его словам, еще в прошлом году следовало прекратить развлекательные мероприятия с элементами российской пропаганды, проводящиеся в Центре русской культуры. Вместо этого, по его словам, социал-демократы тянули с решением и выставляли условия - то за счет церкви Катарины, то в ущерб Культурному центру «Сальме».

«Этот состав городской управы не справился со своей задачей. И это печально, потому что все надеялись, что мы сможем вместе изменить ситуацию с управлением Таллинном. Да, мы начали с сильных шагов - например, с закрытия пропагандистских медиа и перехода на обучение на эстонском языке. Но сейчас ситуация такова, что с этой коалицией мы не отменим плату за детский сад в Таллинне. Это факт. Это подтверждают и публичные заявления в прессе партии "Ээсти 200"», - сказал Пере.

«Вы сделали свое предложение, но на полумеры мы согласиться не можем. Мы боремся за отмену платы за детский сад с 2017 года, говорили об этом на коалиционных переговорах прошлой осенью и поднимали вопрос как в обсуждении бюджета на 2025 год, так и дополнительного бюджета. Но ничего не изменилось. Мы не видим возможности поддержать дополнительный бюджет, если в нем не будет отмены платы за детский сад. Всё упирается в выбор, и это наш выбор», - заверил Пере.