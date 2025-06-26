Председатель таллиннского отделения Партии реформ и вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере обратился к партнерам по коалиции с письмом, в котором заявил, что нежелание Социал-демократической партии отменить плату за детский сад мешает коалиции работать в прежнем составе.
Фракция и правление Партии реформ соберутся в пятницу, чтобы найти решение сложившейся ситуации.
«Таллинн - богатое самоуправление, но ни государство, ни семья не располагают бездонным кошельком. Поэтому нужно сделать выбор и расставить приоритеты. Доверие внутри этой коалиции серьезно пошатнулось - мы переживаем кризис управления. Для Партии реформ главными являются дети и семьи. Такого же или схожего подхода мы ждали и от наших партнеров. В коалиционном соглашении сказано, что "Таллинн станет самым дружелюбным к детям и семьям городом Европы"», - написал Пере.
Он добавил, что фракция Партии реформ в Таллиннском горсобрании считает, что, к сожалению, мэр и партнеры по коалиции не поддерживают это стремление. «С нынешним мэром невозможно продолжать работу и решить возникший в городе управленческий кризис. Чтобы гарантировать отмену платы за детский сад, в этом году вполне можно было бы найти необходимые три миллиона евро. Бюджетную стратегию можно было доработать в августе и сентябре. Но политической воли для этого, к сожалению, нет», - отметил Пере.
«Отказ от платы за детский сад - это и выбор, и возможность. Мы поднимали этот вопрос неоднократно - с момента вступления во власть и до последних предложений по внесению изменений в дополнительный бюджет. Мы предлагали конкретные решения по перераспределению бюджета в интересах детей - например, за счет сокращения расходов на посадку деревьев в этом году или путем снижения бюрократии и объединения ведомств в следующем. Но они не согласились с нашими предложениями», - заявил Пере.
По его словам, ситуация с управлением в городе в целом превратилась в хаос. «Город по-прежнему противостоит государству, хотя это время, казалось бы, уже прошло. За транспортную сферу отвечает «Отечество», но из газет мы узнаем о ликвидации одной из важнейших транспортных развязок Харьюмаа - вместе с ней теряется и четыре миллиона евро. Изменяются автобусные маршруты, в организации дорожного движения царит неразбериха, к появлению малых мопедов не подготовились за целый год», - перечислил Пере.
По его словам, еще в прошлом году следовало прекратить развлекательные мероприятия с элементами российской пропаганды, проводящиеся в Центре русской культуры. Вместо этого, по его словам, социал-демократы тянули с решением и выставляли условия - то за счет церкви Катарины, то в ущерб Культурному центру «Сальме».
«Этот состав городской управы не справился со своей задачей. И это печально, потому что все надеялись, что мы сможем вместе изменить ситуацию с управлением Таллинном. Да, мы начали с сильных шагов - например, с закрытия пропагандистских медиа и перехода на обучение на эстонском языке. Но сейчас ситуация такова, что с этой коалицией мы не отменим плату за детский сад в Таллинне. Это факт. Это подтверждают и публичные заявления в прессе партии "Ээсти 200"», - сказал Пере.
«Вы сделали свое предложение, но на полумеры мы согласиться не можем. Мы боремся за отмену платы за детский сад с 2017 года, говорили об этом на коалиционных переговорах прошлой осенью и поднимали вопрос как в обсуждении бюджета на 2025 год, так и дополнительного бюджета. Но ничего не изменилось. Мы не видим возможности поддержать дополнительный бюджет, если в нем не будет отмены платы за детский сад. Всё упирается в выбор, и это наш выбор», - заверил Пере.
«Сейчас необходимо искать решения, как продолжить управление городом так, чтобы обеспечивались более быстрые решения и реальные перемены. В пятницу мы соберемся с руководством и фракцией Партии реформ в Таллинне и внесем предложение о том, как разрешить управленческий кризис».