Несмотря на ссору министра и вице-мэра, реформа автобусного движения продолжается

Спор между министром регионального развития и сельского хозяйства Хендриком Йоханнесом Террасом («Ээсти 200») и столичными властями разгорелся после того, как город объявил: с 1 августа уездные автобусы больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале.

Соответствующее распоряжение действительно было сделано Таллиннской мэрией. Однако представители города заявили, что готовы это решение изменить, как только Северо-Эстонский центр общественного транспорта (IIL) сообщит им, какие маршруты следует оставить на Балтийском вокзале, а какие направить на другие остановки. Сам IIL заявил, что не намерен самостоятельно вносить какие-либо предложения.