Несмотря на ссору министра и вице-мэра, реформа автобусного движения продолжается

Отмена остановки уездных автобусов у Балтийского вокзала в Таллинне продолжает вызывать бурные споры. Пока политики обмениваются упреками и обвинениями, государственные и городские чиновники тихо продолжают совместную работу по реализации запланированных изменений.
Спор между министром регионального развития и сельского хозяйства Хендриком Йоханнесом Террасом («Ээсти 200») и столичными властями разгорелся после того, как город объявил: с 1 августа уездные автобусы больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале.