Эксперты: Закон о предотвращении отмывания денег противоречит Конституции

По их мнению, в документе имеются значительные недостатки, начиная с непрозрачного процесса подготовки и отсутствия полноценного участия заинтересованных сторон, заканчивая потенциальным противоречием Конституции и праву Европейского союза.

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс отметил, что рассмотрение закона происходило в спешке, с пропуском важных этапов.

«К закону не была составлена концепция разработки, также не были должным образом привлечены соответствующие лица и организации. Хотя предлагаемые изменения затрагивают как предпринимателей, так и предприятия, среди участников обсуждения не было ни Торгово-промышленной палаты, ни других профильных организаций», - сказал он.



Пальтс добавил, что спешку объясняли необходимостью использования средств фонда восстановления ЕС: «Это не может служить достаточным обоснованием, когда речь идет о законе, затрагивающем все общество».

Председатель коллегии адвокатов Имби Юрген пояснила, что недостаточная вовлеченность и поспешность при рассмотрении законопроекта привели к серьезным ошибкам как в его содержании, так и в оценке последствий.