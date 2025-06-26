Эксперты: Закон о предотвращении отмывания денег противоречит Конституции

Адвокатура Эстонии и Торгово-промышленная палата в совместном обращении к президенту выражают серьезную обеспокоенность по поводу принятых на прошлой неделе парламентом в ускоренном порядке поправок к Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
По их мнению, в документе имеются значительные недостатки, начиная с непрозрачного процесса подготовки и отсутствия полноценного участия заинтересованных сторон, заканчивая потенциальным противоречием Конституции и праву Европейского союза.
Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс отметил, что рассмотрение закона происходило в спешке, с пропуском важных этапов.
«К закону не была составлена концепция разработки, также не были должным образом привлечены соответствующие лица и организации. Хотя предлагаемые изменения затрагивают как предпринимателей, так и предприятия, среди участников обсуждения не было ни Торгово-промышленной палаты, ни других профильных организаций», - сказал он.
Пальтс добавил, что спешку объясняли необходимостью использования средств фонда восстановления ЕС: «Это не может служить достаточным обоснованием, когда речь идет о законе, затрагивающем все общество».
Председатель коллегии адвокатов Имби Юрген пояснила, что недостаточная вовлеченность и поспешность при рассмотрении законопроекта привели к серьезным ошибкам как в его содержании, так и в оценке последствий.
«По оценке коллегии адвокатов, в законопроекте отсутствует должный анализ пропорциональности вмешательства в основные права, отсутствует анализ воздействия на защиту данных, а требования регламента ЕС об искусственном интеллекте полностью проигнорированы, - заявила Юрген. - Предусмотренная законом обработка данных действительно может повысить эффективность борьбы с отмыванием денег, но сама по себе эта цель не оправдывает столь интенсивное вмешательство в основные права личности и наложение широкого круга обязанностей на предпринимателей».
Организации отмечают, что в пояснительной записке к закону не представлен глубокий анализ соответствия предлагаемых изменений Конституции. В частности, не изучены альтернативные, менее вмешивающиеся в частную жизнь способы обработки данных, которые могли бы обеспечить достижение тех же целей.
Также, по их мнению, оценка воздействия на защиту данных недостаточна и не соответствует требованиям общего регламента по защите данных ЕС и регламента ЕС об искусственном интеллекте. Кроме того, отсутствует оценка того, как будет обеспечено соблюдение прав субъектов данных при автоматизированном принятии решений и возможность обжалования таких решений.
Торгово-промышленная палата и Адвокатура Эстонии считают необходимым провести всесторонний пересмотр закона до его объявления, поскольку он может противоречить как Конституции, так и праву ЕС.
Пальтс также подчеркнул, что Эстония как цифровое общество уже долгое время собирает широкий спектр данных, а новые технологии, включая искусственный интеллект, позволяют анализировать их эффективнее.
«Однако как общество мы должны осознанно определить, насколько и в каком объеме мы хотим использовать такую обработку данных. Техническая возможность - это еще не обязанность. Важно найти баланс, при котором польза от обработки данных перевешивает возможные риски для частной жизни и основных прав», - отметил он.