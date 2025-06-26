Сегодня расходы на продукты питания составляют примерно четверть семейного бюджета в Эстонии, и с повышением налога с оборота эта доля увеличится.

«Если еще можно понять нежелание снижать налог на продукты, несмотря на готовность большинства торговых сетей обеспечить снижение цен при налоговых льготах, то дополнительное увеличение этой ставки, на наш взгляд, является ошибкой. Потребительский порог чувствительности уже достигнут или очень близок к этому», - сказала Кристель Метс, генеральный директор Rimi Eesti.

По мнению Rimi, необходимость снижения налоговой ставки хотя бы на основные продукты остается актуальной, поскольку компания наблюдает значительные изменения в поведении покупателей: в корзинах становится меньше товаров, а большинство предпочитает приобретать продукты со скидками.

Как отметила Метс, от роста цен на продукты сильнее всего страдают семьи с низкими и средними доходами, у которых объем ежедневных покупок уже существенно сократился. В Дании, где действует самая высокая в ЕС ставка налога с оборота на продукты - 25%, после уплаты налогов остается около 2800 евро, тогда как в Эстонии остается примерно 1600-1650 евро, в зависимости от размера необлагаемого минимума. Очевидно, что при аналогичной налоговой нагрузке эстонские потребители пострадают сильнее.

Rimi совместно с двумя другими торговыми сетями предложила правительству провести годовой эксперимент, установив 9-процентную ставку налога с оборота на молочные продукты.