С 1 июля, после увеличения налога с оборота до 24 процентов, Эстония станет второй страной в Европейском союзе по величине налога на продукты питания. Предложение торговой сети Rimi и двух других крупных сетей провести в течение года эксперимент по снижению налога на молочные продукты, чтобы оценить его влияние на цены и потребление, не было включено в коалиционное соглашение.
Сегодня расходы на продукты питания составляют примерно четверть семейного бюджета в Эстонии, и с повышением налога с оборота эта доля увеличится.
«Если еще можно понять нежелание снижать налог на продукты, несмотря на готовность большинства торговых сетей обеспечить снижение цен при налоговых льготах, то дополнительное увеличение этой ставки, на наш взгляд, является ошибкой. Потребительский порог чувствительности уже достигнут или очень близок к этому», - сказала Кристель Метс, генеральный директор Rimi Eesti.
По мнению Rimi, необходимость снижения налоговой ставки хотя бы на основные продукты остается актуальной, поскольку компания наблюдает значительные изменения в поведении покупателей: в корзинах становится меньше товаров, а большинство предпочитает приобретать продукты со скидками.
Как отметила Метс, от роста цен на продукты сильнее всего страдают семьи с низкими и средними доходами, у которых объем ежедневных покупок уже существенно сократился. В Дании, где действует самая высокая в ЕС ставка налога с оборота на продукты - 25%, после уплаты налогов остается около 2800 евро, тогда как в Эстонии остается примерно 1600-1650 евро, в зависимости от размера необлагаемого минимума. Очевидно, что при аналогичной налоговой нагрузке эстонские потребители пострадают сильнее.
Rimi совместно с двумя другими торговыми сетями предложила правительству провести годовой эксперимент, установив 9-процентную ставку налога с оборота на молочные продукты.
«К сожалению, наше предложение не было включено в коалиционное соглашение. Мы выбрали широко потребляемую и важную с точки зрения общественного здоровья категорию товаров. Гипотеза заключалась в том, что сэкономленные деньги покупатели потратили бы на дополнительные товары, и в итоге налоговые поступления все равно достигли бы государства», - пояснила Метс. Снижение налога с оборота до 9% на молочные продукты позволило бы снизить розничные цены на 15-35 центов в зависимости от товара.
В последние годы Эстония была одной из стран Европы с самым быстрым ростом цен на продукты. В 2022 году рост составил 19,4%, в 2023 - 15,2%, а в 2024 - 3,2%. Быстрый рост цен продолжается и в этом году, а повышение налога с оборота лишь ухудшит ситуацию. Контроль за ценами также затрудняется ситуацией на сырьевых рынках.
«Каждую неделю мы получаем от поставщиков в Эстонии и за ее пределами уведомления о повышении цен. Причины разные: погодные условия, вспышки болезней растений и животных, резкое подорожание отдельных компонентов. Как последняя часть цепочки поставок, мы не можем существенно повлиять на внешнее давление на цены. Также невозможно гарантировать, что повышение цен от поставщиков не совпадет по времени с повышением налога с оборота», - отметила Метс.
Повышение ставки налога с оборота до 24% означает дальнейший рост цен на продукты, что сильнее всего скажется на тех, у кого и так ограниченный бюджет. Тем временем во многих странах Европы находят способы улучшить доступность здоровой пищи за счет снижения налогов на основные продукты. Например, во Франции, Германии, Польше и Португалии ставка налога на основные продукты составляет менее 10%, в Швеции - 12%, в Финляндии - 14%. Наши соседи в Финляндии планируют еще больше снизить налог с оборота на продукты, а истории о том, как жители Эстонии ездят за продуктами в Финляндию, уже не редкость.