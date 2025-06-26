Эстонская компания вошла в 55 самых устойчивых предприятий мира

Опубликованный список пятисот самых устойчивых компаний мира представляет собой уникальное исследование устойчивости среди мировых коммерческих организаций. В 2025 году в исследовании участвовали почти 6000 предприятий из 36 стран и 21 отрасли. Наибольшее количество компаний в списке - из США и Японии. По сравнению с прошлым годом, когда отчет публиковался впервые, позиция Elisa поднялась на 11 пунктов.

Исполнительный директор Elisa Eesti Андрус Хийепуу отметил важную роль предприятия в деятельности концерна в целом. «В Elisa мы фокусируемся на развитии цифровой безопасности и повышении цифровой грамотности семей. Благодаря созданию качественного оригинального контента на эстонском языке мы значительно способствуем сохранению культуры Эстонии. Кроме того, Elisa выступает за современные методы работы и благодаря систематическому вкладу входит в число наиболее ценимых работодателей», - отметил он.

«Для всех предприятий нашего концерна попасть в число 50 самых устойчивых компаний мира - огромное достижение. Устойчивое развитие - неотъемлемая часть нашей стратегии и миссии, однако прежде всего это выражается в действиях. Мы поддерживаем своих клиентов в их усилиях по продвижению устойчивости по всему миру. Мы способствуем справедливой и ответственной цифровизации, обеспечиваем защиту приватности и критически важной инфраструктуры, а также стимулируем ускорение зеленого перехода. Мы не идем по пути наименьшего сопротивления и обязуемся достичь к 2040 году нетто-нулевых выбросов парниковых газов», - сказал исполнительный директор Elisa Grupp Топи Маннер.