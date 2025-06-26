Кылварт о конфликте в столице: все пугают центристами, до выборов мы предложений ни от кого не ждем

Сегодня стало известно, что фракцию Партии реформ в столице настолько не устраивает текущее положение в управлении городом, что она готова на развал коалиции за несколько месяцев до выборов. Rus.Postimees поговорил о происходящем с руководителем главной оппозиционной партии в Таллинне Михаилом Кылвартом.
«Для Партии реформ главными являются дети и семьи», - сообщил партнерам по коалиции председатель таллиннского отделения Партии реформ и вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. С этой фразы Пере мы и начали беседу с председателем Центристской партии Михаилом Кылвартом.