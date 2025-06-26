Сезонная аренда: Курессааре лидирует по доходности аренды, Пярну и Хаапсалу идут на спад

На рынках аренды самых популярных курортных городов Эстонии наблюдаются различные тенденции: аренда в Курессааре является единственной, где фиксируется рост, тогда как в Пярну и Хаапсалу отмечается спад, следует из статистики Kinnisvara24.
Хотя в целом арендный рынок курортных городов характеризуется схожими чертами, например выраженной сезонностью, один из городов значительно опережает остальные по уровню доходности аренды.
«Жители Сааремаа обогнали материк, - отметил Урмас Уйбомяэ, исполнительный директор Kinnisvara24. - За последний год доходность аренды в Курессааре выросла на 1,76%, в то время как в Хаапсалу снизилась на 0,87%, а в Пярну - на 0,54%. Примечательна также средняя цена аренды: если в Хаапсалу она за год упала на 122 евро, в Пярну - на 46 евро, то в Курессааре, наоборот, выросла на 10 евро».
Количество предложений при этом увеличилось во всех трех городах: в Пярну в 1,8 раза, а в Курессааре и Хаапсалу даже втрое.
По оценке маклера Pindi Kinnisvara Янара Вайма, причина кроется в стабилизации рынка на Сааремаа.
«В Курессааре, как в туристическом городе, много квартир, которые владельцы не используют сами и сдают на короткий срок в летний период. В прошлом году туристов было неожиданно мало, и часть этих квартир перешла на рынок долгосрочной аренды, - объяснил Вайма специфику Курессааре, добавив, что к 2025 году рынок стабилизировался. - Условия кредитования вновь стали более благоприятными, интерес к покупке недвижимости растет. Если в экономике не произойдет резких изменений, значительных колебаний на рынке аренды в ближайшее время не ожидается».
Сезонность диктует условия
Урмас Уйбомяэ подчеркнул, что для всех трех курортных городов характерна ярко выраженная сезонность: с наступлением весны многие квартиры переводятся с долгосрочной аренды на краткосрочную, чтобы принимать туристов в летний период.
Оценки маклеров это подтверждают. «В летний период большинство арендаторов в Пярну приезжие, в том числе иностранцы. Осенью добавляются студенты и школьники», - описала ситуацию в Пярну маклер Pindi Kinnisvara Май Кыватомас.
В Хаапсалу сезонность выражена еще четче. «Летом типичными арендаторами являются гости города - люди в отпусках и посетители фестивалей. В остальное время квартиры в основном арендуют местные жители или временно работающие в Хаапсалу люди», - отметила местный эксперт Pindi Kinnisvara Этли Алтосаар.
Хаапсалу чувствительнее к ценам
В предпочтениях и характеристиках арендаторов в курортных городах выделяются некоторые интересные особенности. Например, арендаторы в Хаапсалу более чувствительны к цене, чем в других городах. «При аренде недвижимости главное не то, отремонтирована ли квартира недавно, а чтобы ее содержание и арендная плата были по карману», - пояснила Алтосаар.
В Пярну за последние годы особое значение приобрела возможность парковки. «Изменения в организации парковки в городе сделали наличие бесплатного парковочного места для многих арендаторов решающим критерием», - отметила Кыватомас.
Местоположение и качество определяют цену
Во всех трех городах арендаторы ценят центральные районы, где все услуги и возможности для досуга находятся в шаговой доступности.
«В Пярну наиболее привлекательными являются Кесклинн и Раннарайон, благодаря близости пляжа, развлекательных и учебных заведений», - привела пример Кыватомас.
«Хотя районы в центре по-прежнему востребованы, в малых городах становится очевидно, что качество жилья важнее, чем расположение, - отметил Уйбомяэ, добавив, что ради хорошего состояния квартиры люди готовы идти на компромисс в вопросе расположения. - Все больше ценят комфортные квартиры в хорошем состоянии. Жилье с печным отоплением уходит в прошлое».
Особенно это заметно в Пярну, как следует из опыта Май Кыватомас: «Все больше ценятся квартиры с центральным отоплением и в отличном состоянии, хотя содержание квартир с печным отоплением может быть дешевле, а аренда жилья в худшем состоянии - более доступной».