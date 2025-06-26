Сезонная аренда: Курессааре лидирует по доходности аренды, Пярну и Хаапсалу идут на спад

Хотя в целом арендный рынок курортных городов характеризуется схожими чертами, например выраженной сезонностью, один из городов значительно опережает остальные по уровню доходности аренды.

«Жители Сааремаа обогнали материк, - отметил Урмас Уйбомяэ​, исполнительный директор Kinnisvara24. - За последний год доходность аренды в Курессааре выросла на 1,76%, в то время как в Хаапсалу снизилась на 0,87%, а в Пярну - на 0,54%. Примечательна также средняя цена аренды: если в Хаапсалу она за год упала на 122 евро, в Пярну - на 46 евро, то в Курессааре, наоборот, выросла на 10 евро».

Количество предложений при этом увеличилось во всех трех городах: в Пярну в 1,8 раза, а в Курессааре и Хаапсалу даже втрое.

По оценке маклера Pindi Kinnisvara Янара Вайма, причина кроется в стабилизации рынка на Сааремаа.

«В Курессааре, как в туристическом городе, много квартир, которые владельцы не используют сами и сдают на короткий срок в летний период. В прошлом году туристов было неожиданно мало, и часть этих квартир перешла на рынок долгосрочной аренды, - объяснил Вайма специфику Курессааре, добавив, что к 2025 году рынок стабилизировался. - Условия кредитования вновь стали более благоприятными, интерес к покупке недвижимости растет. Если в экономике не произойдет резких изменений, значительных колебаний на рынке аренды в ближайшее время не ожидается».

Сезонность диктует условия