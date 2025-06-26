Хотя в начале июля ставка налога с оборота (НСО) в Эстонии вырастет с 22 до 24 процентов, торговая сеть Lidl Estonia не будет повышать цены до конца месяца. То есть цены в Lidl в июле останутся такими же, как и в конце июня.
«Lidl всегда сдерживал свое обещание предлагать покупателям продукцию наилучшего качества по наилучшей возможной цене. В июле мы можем подтвердить это, взяв на себя повышение НСО и предложив покупателям небольшую дополнительную поддержку в и без того трудное время», - заявил генеральный директор Lidl Estonia Мацей Урбанский.
Цены в Lidl останутся прежними до 27 июля.