Coca-Cola опиралась на данные статистики, выбирая мужские и женские имена для печати на бутылках с напитком в Эстонии, продолжают утверждать в компании. Но рассказать об источниках этих данных бизнес отказывается. Rus.Postimees сам узнал, какие имена в Эстонии являются самыми популярными, проанализировал тенденции и даже смог заглянуть в будущее.