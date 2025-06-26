РАЙНЕР САКС Зеленский сближается с «миротворцем» Трампом: из этого может что-то получиться

Во время саммита НАТО в Гааге состоялась и встреча президентов США и Украины. Поначалу комментарии ограничиваются весьма общими фразами, что на данный момент является неплохим результатом, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
На основе информации, которая появилась с момента встречи, можно сделать вывод, что президент Украины запросил разрешения на закупку оружия у США, особенно средств ПВО, и предложил совместные проекты в сфере оборонной промышленности, в основном в сфере беспилотников.
Похоже, президент США не отказал, по крайней мере, поначалу. На этот раз комментарии президента США не выглядели бравадой. Похоже, что формируются некоторые предпосылки для создания более серьезной повестки дня в отношении Украины.
По словам госсекретаря США, США не будут вводить новые санкции против России, поскольку все еще надеются договориться о мире в Украине.
Президент Трамп выступил в роли миротворца и во время саммита, и после него. Он особо подчеркнул, что военные удары по Ирану необходимы для прекращения войны. По его мнению, российский президент также хочет каким-то образом прекратить войну. Серьезно усадить Россию за стол переговоров одними такими заявлениями невозможно.
В целом, перемирие в нынешнем формате, безусловно, устроило бы Россию на какое-то время, но российское правительство считает, что подход США позволяет Кремлю сейчас выдвигать более высокие требования.
Президент России не будет присутствовать на саммите БРИКС в Бразилии. Сообщается, что и главы Китая также не будет на месте. В случае президента России причина, как и следовало ожидать, связана с ордером на арест Международного уголовного суда. Солидарность Китая может быть недостаточной, чтобы уменьшить негативное визуальное воздействие отсутствия президента России.
Шаг к расследованию российского преступления агрессии
Президент Украины и Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы подписали решение о создании специального трибунала для расследования преступлений, совершенных во время организованной агрессии против Украины. Очень важно, чтобы трибунал сосредоточился, среди прочего, на выявлении и расследовании преступлений, совершенных лидерами государства-агрессора.
Это начало очень важного и фундаментального процесса. Даже если России удастся добиться какого-то более благоприятного для себя результата в прекращении военных действий, вопросы военных преступлений будут продолжать влиять на отношение Европы к России еще очень долго.
В случае успеха этот трибунал мог бы существенно сдержать будущую военную агрессию, по крайней мере, в европейском регионе. В то же время, мы не должны недооценивать способность России влиять на процесс, который начался со всякого рода ложных жалоб и других видов деятельности по влиянию.
Китай рассматривает возможность подключения нового газопровода, связывающего с Россией
The Wall Street Journal пишет, что КНР начала пересматривать возможности строительства газопровода из России в Китай. Говорят, что к этому привели война между Израилем и Ираном и угроза Ирана закрыть Ормузский пролив для судоходства.
Ранее КНР не проявляла особого энтузиазма в отношении строительства энергетической инфраструктуры из Сибири в Китай. Китай не хотел рисковать, инвестируя в проект газопровода. Еще одним существенным риском для КНР является тот факт, что в случае необходимости будет сложно заменить трубопроводный газ другими источниками поставок.
В материале WSJ нет достоверной информации о том, что Китай так быстро изменил свое отношение к этому проекту именно вследствие израильско-иранского столкновения. Вероятность войны на Ближнем Востоке постоянно высока на протяжении десятилетий, и Иран также организовывал провокации в Ормузском проливе и раньше.
Если информация WSJ хоть сколько-нибудь основана на реальных фактах (т.е. не является операцией влияния), то стоит обратить внимание и на информацию, опубликованную в последние месяцы в основном украинской разведкой. Появилось несколько сообщений, в которых говорится о все возрастающей поддержке Китаем сохранения российской оборонной промышленности.
Трудно дать точную оценку, но, похоже, Россия приближается к ситуации, когда она не сможет продолжать свою агрессию против Украины без вклада Китая и Северной Кореи. Из-за постоянно ухудшающегося положения российской экономики Китай может, с одной стороны, быть вынужден начать новые проекты по импорту газа, чтобы спасти Россию.
С другой стороны, затруднительное положение России может предложить Китаю столь выгодные долгосрочные сделки, что они в достаточной степени компенсируют Китаю риски, связанные с новыми инфраструктурными проектами.
Об ударах с воздуха
Украинские беспилотники сегодня ночью атаковали военные объекты в Московской области. О результатах атаки пока ничего не сообщается. Что касается вчерашних атак, то появилась информация о том, что в Чите был поражен крупный склад боеприпасов, где сегодня ночью продолжили работать спасатели.
На складе боеприпасов в отдаленном районе у озера Байкал в Сибири вспыхнул крупный пожар. Пока неясно, является ли это атакой или несчастным случаем, вызванным крупными лесными пожарами. Лесные пожары - ежегодное явление в Сибири, но в последние годы проблема стала острее, поскольку война в Украине требует больших людских ресурсов, а потому спасателям тоже не хватает ресурсов.
Российское командование продолжило воздушные атаки на прифронтовые населенные пункты.
Ситуация на фронтах
На фронтах наступательная активность российской армии в целом находится на том же уровне, что и на прошлой неделе.
На курско-сумско-белгородском направлении российским подразделениям пока не удалось восстановить интенсивность своих атак. Основные усилия россиян связаны с возвращением утраченных позиций, однако пока успехов им достичь не удалось.
Активные атаки продолжаются на харьковском направлении, однако существенных изменений в дислокации войск не произошло.
На купянском направлении активность российских подразделений невысокая. На лиманском и северском направлениях российские подразделения были более активны, но заметных успехов не добились.
В районе Бахмута продолжается интенсивное давление в районе между городами Часов Яр и Торецк. Существенных изменений на линии фронта не произошло.
В районе Покровска российскому командованию удалось сохранить темп наступления, равно как и на направлении к юго-западу от Донецка. На двух участках российской армии удалось несколько улучшить свои позиции.
В районе Южного фронта российские подразделения провели отдельные атаки масштаба разведывательного боя. На этой неделе украинские беспилотники в этой районе уже уничтожили еще один поезд с военной техникой для российских войск.