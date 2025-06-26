РАЙНЕР САКС Зеленский сближается с «миротворцем» Трампом: из этого может что-то получиться

На основе информации, которая появилась с момента встречи, можно сделать вывод, что президент Украины запросил разрешения на закупку оружия у США, особенно средств ПВО, и предложил совместные проекты в сфере оборонной промышленности, в основном в сфере беспилотников.

Похоже, президент США не отказал, по крайней мере, поначалу. На этот раз комментарии президента США не выглядели бравадой. Похоже, что формируются некоторые предпосылки для создания более серьезной повестки дня в отношении Украины.

По словам госсекретаря США, США не будут вводить новые санкции против России, поскольку все еще надеются договориться о мире в Украине.

Президент Трамп выступил в роли миротворца и во время саммита, и после него. Он особо подчеркнул, что военные удары по Ирану необходимы для прекращения войны. По его мнению, российский президент также хочет каким-то образом прекратить войну. Серьезно усадить Россию за стол переговоров одними такими заявлениями невозможно.

В целом, перемирие в нынешнем формате, безусловно, устроило бы Россию на какое-то время, но российское правительство считает, что подход США позволяет Кремлю сейчас выдвигать более высокие требования.