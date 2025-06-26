Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) заявил сегодня, что нежелание соцдемов отменить плату за детский сад мешает таллиннской коалиции работать в нынешнем составе. Мэр Таллинна Евгений Осиновский написал после этого в своем аккакунте в Facebook, что Партия реформ приняла решение распустить нынешнюю городскую управу и вернуть Центристскую партию во главе с Михаилом Кылвартом к власти в городе.
По словам Осиновского (Социал-демократическая партия), разговоры о важности детей, конечно, были всего лишь дымовой завесой, под прикрытием которой и саму Партию реформ, и общественность готовят к возвращению Кылварта.
По оценке мэра, было довольно шокирующим видеть, как премьер-министр Михал лично руководит этим политическим маневром. Мэр считает, что безопасность Эстонии требует обязательств, наше экономическое развитие не в лучшем состоянии, но премьер-министр занимается политическими интригами в столице.
«Возвращение Центристской партии, которая неоднократно была осуждена за коррупцию, является угрозой развитию Таллинна. Штраф, наложенный Госсудом, снова будет выплачен из городского бюджета, а работа по ликвидации пищевых цепочек Центристской партии остановится. Конечно, ряд важных реформ, против которых выступает Центристская партия, останутся нереализованными», - пишет мэр.
Под самым большим ударом, считает Осиновский, окажется переход на эстонский язык обучения, над чем нынешняя мэрия усердно работала, чтобы лучше подготовить детей к следующему учебному году.
«Понятно, что сейчас нога по сути снята с педали в этом вопросе. Конечно, Партия реформ думает не о том, что лучше для Таллина, а только о том, как она могла бы лучше выступить на выборах. Это момент, когда каждый таллиннец должен спросить себя, одобряет ли он такую циничную игру. И оценить ее на выборах. Я считаю, что Партия реформ пожалеет о своей авантюре», - констатирует Осиновский.
Сегодня утром стало известно, что председатель таллиннского отделения Партии реформ и вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере обратился к партнерам по коалиции с письмом, в котором заявил, что нежелание Социал-демократической партии отменить плату за детский сад мешает коалиции работать в прежнем составе.
По словам Пере, фракция в горсобрании и правление Партии реформ соберутся в пятницу, 27 июня, чтобы найти решение сложившейся ситуации.
«Таллинн - богатое самоуправление, но ни государство, ни семья не располагают бездонным кошельком. Поэтому нужно сделать выбор и расставить приоритеты. Доверие внутри этой коалиции серьезно пошатнулось - мы переживаем кризис управления. Для Партии реформ главными являются дети и семьи. Такого же или схожего подхода мы ждали и от наших партнеров. В коалиционном соглашении сказано, что "Таллинн станет самым дружелюбным к детям и семьям городом Европы"», - написал Пере.
Он добавил, что фракция Партии реформ в Таллиннском горсобрании считает, что, к сожалению, мэр и партнеры по коалиции не поддерживают это стремление.
«С нынешним мэром невозможно продолжать работу и решить возникший в городе управленческий кризис. Чтобы гарантировать отмену платы за детский сад, в этом году вполне можно было бы найти необходимые 3 млн евро. Бюджетную стратегию можно было бы доработать в августе и сентябре. Но политической воли для этого, к сожалению, нет», - отметил Пере.