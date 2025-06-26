По словам Осиновского (Социал-демократическая партия), разговоры о важности детей, конечно, были всего лишь дымовой завесой, под прикрытием которой и саму Партию реформ, и общественность готовят к возвращению Кылварта.

По оценке мэра, было довольно шокирующим видеть, как премьер-министр Михал лично руководит этим политическим маневром. Мэр считает, что безопасность Эстонии требует обязательств, наше экономическое развитие не в лучшем состоянии, но премьер-министр занимается политическими интригами в столице.

«Возвращение Центристской партии, которая неоднократно была осуждена за коррупцию, является угрозой развитию Таллинна. Штраф, наложенный Госсудом, снова будет выплачен из городского бюджета, а работа по ликвидации пищевых цепочек Центристской партии остановится. Конечно, ряд важных реформ, против которых выступает Центристская партия, останутся нереализованными», - пишет мэр.

Под самым большим ударом, считает Осиновский, окажется переход на эстонский язык обучения, над чем нынешняя мэрия усердно работала, чтобы лучше подготовить детей к следующему учебному году.

«Понятно, что сейчас нога по сути снята с педали в этом вопросе. Конечно, Партия реформ думает не о том, что лучше для Таллина, а только о том, как она могла бы лучше выступить на выборах. Это момент, когда каждый таллиннец должен спросить себя, одобряет ли он такую ​​циничную игру. И оценить ее на выборах. Я считаю, что Партия реформ пожалеет о своей авантюре», - констатирует Осиновский.