«Геополитическая ситуация изменилась». Как Россия запрещает украинский язык в школах оккупированных регионов

Министерство образования РФ намерено полностью запретить преподавание украинского языка в школах на временно оккупированных территориях Украины. С нового учебного года Россия планирует исключить украинский из общеобразовательных программ начальных и средних школ. Эта информация содержится в проекте приказа на сайте министерства, пишет российское издание «Коммерсант».
Это адаптированный перевод материала, опубликованного на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.
В документе сказано, что в течение 2023-2024 учебного года украинский язык якобы изучался как родной в обязательном порядке только на территориях Запорожской и Херсонской областей, которые Украина и подавляющее большинство стран мира считают временно оккупированными.
Хотя известно, что еще с 1 сентября 2023 года на оккупированных частях Херсонщины и Запорожья изучение украинского в школах перестало быть обязательным и родителям предлагали выбрать, какой язык их дети будут изучать как родной - русский или украинский.
В аннексированном Крыму и на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей украинский язык давно преподавался только «по заявлению родителей».
Теперь и этой опции не будет. Согласно проекту приказа, с нового учебного года дети на временно оккупированных территориях не будут изучать украинский язык вовсе. Причина, указанная в документе, - «изменение геополитической ситуации в мире».
Проект приказа должен вступить в силу на временно оккупированных территориях с 1 сентября 2025 года.
Как вытесняли украинское образование
В 2023 году украинское издание «Детектор медиа» со ссылкой на российское государственное агентство «РИА Новости» писало, что 46% школьников во временно оккупированной части Запорожской области в 2023-2024 учебном году выбрали изучение украинского языка.
Обучение по российской программе на оккупированных территориях началось в первый же год оккупации - с 1 сентября 2022 года. Однако многие школьники продолжали учиться онлайн в украинских школах, стараясь это не разглашать.
В 2024 году в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) указывалось, что оккупационные власти угрожали родителям, дети которых учились дистанционно по украинской программе.
«Российские власти и ее посредники наказывали за дистанционное обучение или преподавание по украинской программе. Они угрожали родителям штрафами, лишением опеки над детьми и арестом, если они не будут записывать своих детей в российские школы или если их дети будут учиться по украинской программе дистанционно», - говорится в отчете.
Ольга (имя изменено) несколько недель назад выехала из оккупированной Херсонской области. Она говорит, что все время с 2022 года училась дистанционно.
«К нам приезжали по поводу того, чтобы я ходила в русскую школу. Мы доказали, что я окончила 9 класс, и мне туда не надо», - рассказывает девушка.
На самом деле она училась онлайн в украинской школе до 11 класса, а после окончания учебы выехала из оккупации, чтобы сдать национальный мультимедийный тест на подконтрольной Украине территории.
Что вместо украинского языка
В то же время россияне пытаются закрепить возможность создания в средней школе классов «агротехнологического профиля».
«Изменения в части введения агротехнологического профиля обусловлены выполнением комплексной работы по развитию агротехнологического образования, в том числе во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 18 апреля 2024 г. № Пр-757 о создании в общеобразовательных организациях профильных агроклассов с учетом потребностей регионов на уровне основного общего образования», - сказано в документе.
Правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, говорит, что украинский язык в так называемых ДНР и ЛНР начали запрещать еще с 2016 года.
«Так называемое "МГБ" (Министерство государственной безопасности - прим.ред) начало давить на школы, родительские комитеты, чтобы они писали заявления, что дети отказываются учить украинский язык. Некоторые школы пытались сопротивляться. Но с 2017 года вся образовательная система там перешла на образовательные стандарты России. Наблюдателям от ОБСЕ объясняли, что родители сами отказываются от украинского языка для своих детей», - объясняет Лисянский.
После полномасштабного вторжения россияне декларировали, что дети смогут изучать украинский язык и дальше.
«На практике учителей украинского языка сразу, в 2022 году, ломали через колено и заставлять преподавать русский. То есть там уже у них не осталось практически учителей, преподающих украинский», - говорит Лисянский.
Одновременно с этим, продолжает правозащитник, россияне уничтожали книги на украинском языке и ввели школьные предметы, призванные доказать, что «Украины и украинцев как таковых нет».
«Соответственно, как они могут учить детей украинскому языку, если они систематически закладывают идеологию, что мы нацисты, фашисты и враги»,- говорит Лисянский.
Теперь, по его словам, россияне ввели запрет на правовой основе, хотя украинского языка и так по сути не было.
Реакция Украины
Первыми на запрет украинского языка отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.
«Рассматриваем решение властей РФ о запрете изучения украинского языка в школах на временно оккупированных территориях Украины как очередное проявление геноцидной политики Москвы», - говорится в заявлении МИД.
Там также отметили целенаправленную политику русификации и ассимиляции, а также «геноцид и истребление целых народов, угнетение других культур, подавление национальной идентичности».
Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень назвал запрет украинского языка «очередным проявлением политики лингвоцида».
«Лингвистический геноцид - один из самых больших рисков в гуманитарной сфере. Именно поэтому я в очередной раз подчеркиваю, что украинский язык и его конституционный статус не могут быть предметом спекуляций и политических компромиссов во время проведения переговоров со страной-агрессором», - отметил Кремень.
Согласно Гаагским и Женевским конвенциям, говорят правозащитники, россияне поступают незаконно, запрещая украинский язык на временно оккупированных территориях.