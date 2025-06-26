«Геополитическая ситуация изменилась». Как Россия запрещает украинский язык в школах оккупированных регионов

В 2024 году в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) указывалось, что оккупационные власти угрожали родителям, дети которых учились дистанционно по украинской программе.

«Российские власти и ее посредники наказывали за дистанционное обучение или преподавание по украинской программе. Они угрожали родителям штрафами, лишением опеки над детьми и арестом, если они не будут записывать своих детей в российские школы или если их дети будут учиться по украинской программе дистанционно», - говорится в отчете.

Ольга (имя изменено) несколько недель назад выехала из оккупированной Херсонской области. Она говорит, что все время с 2022 года училась дистанционно.

«К нам приезжали по поводу того, чтобы я ходила в русскую школу. Мы доказали, что я окончила 9 класс, и мне туда не надо», - рассказывает девушка.

На самом деле она училась онлайн в украинской школе до 11 класса, а после окончания учебы выехала из оккупации, чтобы сдать национальный мультимедийный тест на подконтрольной Украине территории.

Школа в Херсоне, октябрь 2024. Фото: Getty Images

Что вместо украинского языка

В то же время россияне пытаются закрепить возможность создания в средней школе классов «агротехнологического профиля».