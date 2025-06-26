Веломарафон в Тарту: участников ожидает уникальная гравийная трасса

Трасса проходит по холмистым и извилистым гравийным дорогам Южной Эстонии, открывая с возвышенностей потрясающие виды на живописную природу этого уголка страны.

«Основная идея при создании трассы заключалась в том, чтобы новый маршрут как можно лучше сочетался с уже существующей, исторической и привлекательной трассой Тартуского веломарафона», - объяснил главный организатор марафона Индрек Кельк. Он добавил, что также хотелось привнести новизну и провести маршрут через районы, где раньше не ездили. «Если раньше трасса проходила только через Валгамаа и Тартумаа, то теперь новая гравийная гонка пройдет еще и по Вырумаа и Пылвамаа», - отметил Келк.

Новые участки стали еще более удобными для гравийных велосипедов: в основном это небольшие и средние дороги, к которым добавлены несколько более широких лесных дорог и около семи километров покрытых асфальтом трасс. На дистанции нет крутых подъемов, но встречаются серьезные возвышенности. Благодаря новому отрезку к трассе прибавляется около 400 метров набора высоты, и в общей сложности на 126-километровом маршруте их будет почти 1400.

«Я бы рекомендовал новую дистанцию тем велосипедистам, которые вместо сложного и технического маршрута выбирают более быстрые и длительные заезды по дорогам с более твёрдым покрытием», - рассказал Кельк. Время закрытия финиша было сдвинуто на час позже, чтобы и участники с более спокойным темпом смогли проехать дистанцию.

«Кроме того, все остальные трассы Тартуского веломарафона также подходят для гравийных велосипедов, а на гравийной дистанции разрешено участие и на горных велосипедах. Самое главное – выбрать подходящую для себя дистанцию», - добавил Кельк.