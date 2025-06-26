Коалиционный конфликт в Таллинне: «Отечество» испытывает стыд за реформистов, Каллас бьет тревогу

Вице-мэр Таллинна от партии «Отечество» Карл Сандер Казе резко раскритиковал текущую политическую ситуацию в столице, назвав ее «позорной». По его словам, стиль управления, принесенный Партией реформ из государственного уровня в Таллинн, лишь усиливает нестабильность в условиях и без того сложной экономической и геополитической ситуации.

«Уже больше двух лет мы наблюдаем, как на государственном уровне происходят хаотичные действия и разрушение. Теперь Партия реформ перенесла тот же стиль политики и в Таллинн. В нынешней непростой экономической и геополитической ситуации людям необходимо чувство уверенности. Партия реформ упрекает городскую управу и «Отечество» в том, что мы противостоим плохому управлению страной. Это правда. Мы делаем все возможное, чтобы защитить жителей Таллинна от разрушительной политики. И наша партия этого не стыдится. Таллинн должен быть противовесом неразумным решениям государства», - считает Казе.