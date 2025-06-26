Коалиционный конфликт в Таллинне: «Отечество» испытывает стыд за реформистов, Каллас бьет тревогу

Политический конфликт внутри столичной коалиции обостряется: партия «Отечество» обвиняет Партию реформ в разрушительном курсе и попытке вернуть центристов к власти в Таллинне, в то время как министр образования Кристина Каллас предупреждает, что из-за внутриполитических игр под угрозой оказывается не только стабильность в управлении городом, но и переход на эстоноязычное образование.
Вице-мэр Таллинна от партии «Отечество» Карл Сандер Казе резко раскритиковал текущую политическую ситуацию в столице, назвав ее «позорной». По его словам, стиль управления, принесенный Партией реформ из государственного уровня в Таллинн, лишь усиливает нестабильность в условиях и без того сложной экономической и геополитической ситуации.