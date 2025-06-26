С 1 июля в Эстонии ставка налога с оборота вырастет до 24%. По оценке руководителя балтийского розничного банкинга и члена правления Citadele Эдварда Ребане, это может затормозить начавшееся было восстановление экономики Эстонии и еще сильнее подорвать уже и так низкий уровень потребительского доверия.
Последние данные показывают, что экономический цикл в Эстонии немного улучшился: страна вышла из двухлетнего спада и перешла в неровную фазу колебаний. Хотя в первом квартале 2025 года ВВП Эстонии снизился на 0,3% в годовом сравнении, это было в основном техническое снижение, вызванное уменьшением добавленной стоимости в электроэнергетике и газовом секторе. В то же время результаты циклических секторов - ИТ, недвижимости и обрабатывающей промышленности - заметно улучшились. Именно эти секторы внесли наибольший вклад в экономику Эстонии в первом квартале текущего года.
О постепенном улучшении свидетельствуют и результаты розничной торговли, которая зависит от внутреннего спроса. По расчетам Citadele, основанным на данных Департамента статистики, в апреле 2025 года розничные продажи в Эстонии (скользящая средняя за 12 месяцев) достигли самого высокого уровня за последние 11 месяцев, то есть почти за год.
Признаки стабилизации заметны также в продажах аудиотехники, красок, стекла и бытовой техники - наиболее чувствительных к циклам сегментах розничной торговли. Приостановилось и падение продаж в текстильной и швейной промышленности, а розничная торговля компьютерами и телекоммуникационными устройствами резко пошла вверх.
Повышение налога с оборота замедлит экономику
Тем не менее, текущая стадия экономического цикла в Эстонии еще не готова к более высокой ставке налога с оборота, поскольку восстановление остается слабым, а потребительское доверие - низким. Хотя, вероятно, в ближайшие месяцы розничная торговля покажет позитивные результаты, это восстановление носит скорее технический характер. После повышения налога с оборота внутренний спрос в Эстонии, скорее всего, снова начнет замедляться. Более высокая ставка налога с оборота и рост цен приведут к снижению спроса, что, в свою очередь, затормозит долго ожидаемое и желанное восстановление экономики Эстонии.
Потребление и потребительское доверие стоят на хрупкой основе. Хотя розничная торговля восстанавливается, происходит это с низкой базы: общий уровень розничных продаж остается на 12 процентов ниже пика, достигнутого после пандемии. Несмотря на улучшение показателей в сегментах аудиотехники, красок, стекла и бытовой техники, уровень продаж в них до сих пор соответствует уровню начала 2019 года. То же самое касается и многих других сегментов, где зафиксированы многолетние минимумы.
Потребительское доверие в Эстонии сейчас на уровне времен пандемии и даже ниже, чем во время глобального финансового кризиса. Нормально, что даже при появлении признаков восстановления экономики потребители ощущают их с задержкой, и уверенность возвращается только спустя какое-то время. Слабое потребление и доверие уязвимы к внутренним и внешним шокам - например, к повышению налога с оборота.
Вероятно, окончательные показатели розничной торговли в мае и июне также будут демонстрировать рост, но следует учитывать, что на положительный тренд влияют авансированные покупки. Потребители планируют и совершают крупные покупки до 1 июля, когда вступит в силу более высокая ставка налога с оборота, чтобы сэкономить. Подобную тенденцию мы уже наблюдали в последние месяцы 2024 года, когда люди спешили приобрести новый автомобиль до введения автоналога. В результате, по данным AMTEL, в мае 2025 года продажи новых легковых автомобилей были почти на 26 процентов ниже, чем в прошлом году, а в начале этого года отставание от 2024 года достигало трехкратного размера. Скорее всего, нечто подобное произойдет и после вступления в силу нового налога с оборота, и продажи в чувствительных к циклам сегментах снова начнут снижаться.
Как уже было сказано, экономический цикл Эстонии пока слишком слаб для более высокой ставки налога с оборота. Это может затормозить начавшееся небольшими шагами восстановление экономики и нанести очередной болезненный удар по и без того слабому потребительскому доверию.