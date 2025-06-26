Потребление и потребительское доверие стоят на хрупкой основе. Хотя розничная торговля восстанавливается, происходит это с низкой базы: общий уровень розничных продаж остается на 12 процентов ниже пика, достигнутого после пандемии. Несмотря на улучшение показателей в сегментах аудиотехники, красок, стекла и бытовой техники, уровень продаж в них до сих пор соответствует уровню начала 2019 года. То же самое касается и многих других сегментов, где зафиксированы многолетние минимумы.

Потребительское доверие в Эстонии сейчас на уровне времен пандемии и даже ниже, чем во время глобального финансового кризиса. Нормально, что даже при появлении признаков восстановления экономики потребители ощущают их с задержкой, и уверенность возвращается только спустя какое-то время. Слабое потребление и доверие уязвимы к внутренним и внешним шокам - например, к повышению налога с оборота.

Вероятно, окончательные показатели розничной торговли в мае и июне также будут демонстрировать рост, но следует учитывать, что на положительный тренд влияют авансированные покупки. Потребители планируют и совершают крупные покупки до 1 июля, когда вступит в силу более высокая ставка налога с оборота, чтобы сэкономить. Подобную тенденцию мы уже наблюдали в последние месяцы 2024 года, когда люди спешили приобрести новый автомобиль до введения автоналога. В результате, по данным AMTEL, в мае 2025 года продажи новых легковых автомобилей были почти на 26 процентов ниже, чем в прошлом году, а в начале этого года отставание от 2024 года достигало трехкратного размера. Скорее всего, нечто подобное произойдет и после вступления в силу нового налога с оборота, и продажи в чувствительных к циклам сегментах снова начнут снижаться.