«Общий спад гуманитарного финансирования серьезно ограничил возможности помощи в Украине, заставляя организации сокращать или вовсе прекращать предоставление жизненно важных услуг. Поэтому постоянная и всесторонняя поддержка Украины крайне важна, и Эстония готова оказывать ее столько, сколько потребуется», - заявил министр Цахкна.

Он добавил, что эти 600 000 евро будут направлены международным гуманитарным организациям для помощи в улучшении ситуации в Украине: «Средства, в частности, пойдут на продовольственную помощь, улучшение условий жизни внутренних переселенцев и повышение эффективности координации гуманитарной помощи».

Согласно прогнозам, в 2025 году около 12,7 миллиона человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи. Наиболее сложная обстановка наблюдается в прифронтовых зонах востока и юга страны, где за последние месяцы выросло количество обязательных эвакуаций. Россия продолжает удары по гражданской инфраструктуре, что приводит к новым жертвам.

Ранее Эстония уже оказывала поддержку Украине как напрямую, так и через международные гуманитарные организации и партнеров. Также была направлена материальная помощь, в том числе транспортные средства и оборудование для обеспечения энергетики.