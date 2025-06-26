«Маловероятно, что иранский режим будет свергнут внутренней оппозицией. Режим остается сильным внутри страны и будет усиливать внутренние репрессии, чтобы подавить инакомыслие», - говорит профессор Хатиб.

В Иране мало кто верит, что перемирие, достигнутое в понедельник, будет длительным.

Члены почетного караула иранской армии перед портретом верховного лидера, 1 февраля 2024 года. Фото: Getty Images

Иранцы теперь опасаются дальнейших репрессий со стороны режима. За последние две недели с начала войны с Израилем по обвинению в шпионаже в пользу Израиля были казнены по меньшей мере шесть человек. Власти заявляют, что по этим обвинения арестовали около 700 человек.

Одна иранка рассказала Персидской службе Би-би-си, что больше, чем смерть и разрушения войны, она боится того, что раненный и униженный режим обратит свой гнев против собственного народа.

«Если режим не сможет обеспечить население основными товарами и услугами, то гнев и разочарование будут расти, - говорит профессор Ансари. - Я рассматриваю это как поэтапный процесс. Я не считаю, что это обязательно приживется в народном сознании до тех пор, пока не закончатся бомбардировки».

Немногие в Иране верят, что перемирие, достигнутое в понедельник, будет длительным, и считают, что Израиль еще не закончил свои операции, поскольку теперь имеет полное превосходство в воздушном пространстве Ирана.

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