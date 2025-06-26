Выпускница с дипломом cum laude: когда мои кости откопают через тысячу лет, никто не поймет, закончила я учебу с отличием или нет

Елизавета Лынник - одна из тринадцати выпускников, которые в этом году защитили бакалаврскую степень по специальности русская филология в Таллиннском университете. «Я планирую работать и продолжить учебу в магистратуре по специальности журналистика - либо в Тартуском, либо в Таллиннском университете», - говорит она, добавляя, что самым сложным во время учебы для нее было написание бакалаврской работы и проведение необходимого исследования.