Skip to footer
Пт, 27.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Выпускница с дипломом cum laude: когда мои кости откопают через тысячу лет, никто не поймет, закончила я учебу с отличием или нет

Перевод: Ева Ойжинская
В Таллиннском университете прошли выпускные церемонии Института гуманитарных наук и Института естественных и медицинских наук. На фото - Ирис Йоханна Креэн, окончившая учебу с отличием.

Окончание университета с отличием не дает никаких преимуществ в дальнейшей профессиональной жизни, но показывает, что молодые люди готовы больше стараться.

Елизавета Лынник - одна из тринадцати выпускников, которые в этом году защитили бакалаврскую степень по специальности русская филология в Таллиннском университете. «Я планирую работать и продолжить учебу в магистратуре по специальности журналистика - либо в Тартуском, либо в Таллиннском университете», - говорит она, добавляя, что самым сложным во время учебы для нее было написание бакалаврской работы и проведение необходимого исследования.

Елизавета Лынник не смогла окончить университет с отличием, потому что работала на полную ставку.
Комментарии

Ключевые слова

Наверх