YLE Несмотря на санкции, огромное количество деталей Airbus и Boeing попадает в руки россиян

Западная политика санкций против российской авиации дала масштабный сбой: несмотря на жесткие запреты, в Россию продолжают поступать детали для самолетов на сотни миллионов евро. Об этом пишет в своем расследовании журналист Yle, изучивший мировую цепочку поставок.
С февраля 2022 года, когда в отношении России были введены беспрецедентные ограничения, в страну попали авиационные комплектующие на сумму не менее миллиарда евро. Эксперты ожидали, что эти меры парализуют гражданскую авиацию РФ, но на практике власти создали разветвленную сеть по закупке запчастей через посредников.
Россия нуждается в западных деталях, поскольку после начала войны фактически присвоила порядка 500 арендованных у иностранных компаний самолетов. Среди поступающих в Россию товаров есть и критически важные компоненты, к примеру, двигатели. Есть и пригодные для военного использования компоненты, например, радиолокационные системы и бортовые компьютеры.
Журналисты Yle выяснили, что основные детали поступают от крупнейших мировых производителей - Airbus и Boeing. Покупки авиационных комплектующих происходят через посредников в третьих странах, таких как Турция, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, куда запрет ЕС и США не распространяется.
Информация была получена с помощью данных российской таможни, приобретенных у коммерческого оператора.
Комплектующие на почти миллиард евро
Суммарно после начала войны в Россию поступили детали Airbus почти на 600 миллионов евро и Boeing - еще почти на 400 миллионов. Реальные объемы, как предполагают журналисты, могут быть еще выше, поскольку часть сделок проходит через непрозрачных посредников и на рынках подержанных запчастей.
Официально Airbus и Boeing деятельности с Россией не ведут и заявляют о полном соблюдении санкций, однако их способность контролировать судьбу продукции после выхода за пределы Евросоюза и США крайне ограничена. Обе компании отказались давать интервью Yle и ограничились общими заявлениями, что они полностью соблюдают все действующие законы и санкции.
По данным расследования, детали в страну поступают десяткам организаций, среди которых - компания S7 Engineering, специализирующаяся на обслуживании западных самолетов в РФ. Подавляющее большинство получателей - российские перевозчики, часть которых работает под государственным контролем и приносят прямую прибыль государству.
Крупнейшими странами-экспортерами были Объединенные Арабские Эмираты, центральноафриканский Габон, а также Китай и Турция.
Поставкой комплектующих в Россию за два с лишним года войны занимались более 360 компаний из десятков стран. Крупнейшими странами-экспортерами были Объединенные Арабские Эмираты, центральноафриканский Габон, а также Китай и Турция.
Профессор авиации Стивен Райт отмечает, что Россия вынуждена поддерживать флот самолетов западного производства. По его словам, после распада СССР страна утратила множество компетенций в гражданском авиастроении и пока не способна наладить массовый выпуск собственных оригинальных запчастей.
По мнению Райта, Россия вряд ли использует авиационную технику, полученную из-за рубежа, в военных целях: российские военные технологии опережают западные гражданские аналоги. Однако из-за дефицита оригинальных деталей Россия начала использовать более дешевые аналоги и покупать старые самолеты на разбор.
Нехватка качественных комплектующих ведет к ухудшению авиабезопасности. За время войны в России фиксируется рост количества инцидентов и аварий, а эксперты предупреждают: часть случаев не попадает в публичное поле, поскольку работа с такими темами часто небезопасна.
Российское руководство продолжает поддерживать авиасообщение благодаря сложной глобальной сети поставщиков, что приносит прямую пользу экономике страны даже в условиях международной изоляции.