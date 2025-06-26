YLE Несмотря на санкции, огромное количество деталей Airbus и Boeing попадает в руки россиян

С февраля 2022 года, когда в отношении России были введены беспрецедентные ограничения, в страну попали авиационные комплектующие на сумму не менее миллиарда евро. Эксперты ожидали, что эти меры парализуют гражданскую авиацию РФ, но на практике власти создали разветвленную сеть по закупке запчастей через посредников.

Россия нуждается в западных деталях, поскольку после начала войны фактически присвоила порядка 500 арендованных у иностранных компаний самолетов. Среди поступающих в Россию товаров есть и критически важные компоненты, к примеру, двигатели. Есть и пригодные для военного использования компоненты, например, радиолокационные системы и бортовые компьютеры.

Журналисты Yle выяснили, что основные детали поступают от крупнейших мировых производителей - Airbus и Boeing. Покупки авиационных комплектующих происходят через посредников в третьих странах, таких как Турция, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, куда запрет ЕС и США не распространяется.

Информация была получена с помощью данных российской таможни, приобретенных у коммерческого оператора.

Комплектующие на почти миллиард евро

Суммарно после начала войны в Россию поступили детали Airbus почти на 600 миллионов евро и Boeing - еще почти на 400 миллионов. Реальные объемы, как предполагают журналисты, могут быть еще выше, поскольку часть сделок проходит через непрозрачных посредников и на рынках подержанных запчастей.