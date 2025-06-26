Узнайте, где летом в Таллинне проходят работы по обновлению водопроводных и канализационных сетей

В этом году Tallinna Vesi инвестирует в обновление сетей 31 миллион евро, из которых 9,2 миллиона направляется совместно с городом Таллинном на строительство раздельной канализационной системы. В общей сложности планируется реконструировать около 45 километров трубопроводов. По состоянию на конец мая уже уложено около 17 километров новых труб, из них семь километров - с использованием экологичного бестраншейного метода.

«Бестраншейный метод - современный и более экологичный способ реконструкции и строительства трубопроводов. Он минимально влияет на движение, так как количество раскопок существенно меньше, а прокладка труб происходит путем бурения», - пояснил руководитель отдела планирования и строительства трубопроводов Tallinna Vesi Марти Ваксманн. По его словам, планомерное обновление сетей крайне важно для предотвращения аварий и обеспечения качества водоснабжения.

В дополнение к обычным работам по обновлению сетей компания все больше внимания уделяет строительству раздельной системы ливневой канализации. «Из-за изменений климата дожди стали более интенсивными. В раздельной системе ливневая вода отделяется от сточных вод и не поступает в очистные сооружения. Это снижает риск наводнений и нагрузку на очистные станции», - отметил Ваксманн.

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