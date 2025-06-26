Узнайте, где летом в Таллинне проходят работы по обновлению водопроводных и канализационных сетей

Компания Tallinna Vesi завершила более четверти работ по обновлению трубопроводов, запланированных на текущий год. Большая часть работ проводится бестраншейным методом, чтобы минимально нарушать движение в городе и повседневную жизнь жителей.
В этом году Tallinna Vesi инвестирует в обновление сетей 31 миллион евро, из которых 9,2 миллиона направляется совместно с городом Таллинном на строительство раздельной канализационной системы. В общей сложности планируется реконструировать около 45 километров трубопроводов. По состоянию на конец мая уже уложено около 17 километров новых труб, из них семь километров - с использованием экологичного бестраншейного метода.
«Бестраншейный метод - современный и более экологичный способ реконструкции и строительства трубопроводов. Он минимально влияет на движение, так как количество раскопок существенно меньше, а прокладка труб происходит путем бурения», - пояснил руководитель отдела планирования и строительства трубопроводов Tallinna Vesi Марти Ваксманн. По его словам, планомерное обновление сетей крайне важно для предотвращения аварий и обеспечения качества водоснабжения.
В дополнение к обычным работам по обновлению сетей компания все больше внимания уделяет строительству раздельной системы ливневой канализации. «Из-за изменений климата дожди стали более интенсивными. В раздельной системе ливневая вода отделяется от сточных вод и не поступает в очистные сооружения. Это снижает риск наводнений и нагрузку на очистные станции», - отметил Ваксманн.
Ключевые текущие работы
В Пыхья-Таллинне идут масштабные проекты. На улицах Копли и Пальяссааре строятся сбросные колодцы у главной насосной станции и на берегу моря. В июне начались работы по второму этапу на улице Пальяссааре и на Пальяссааре-пыйк - строительство сетей водоснабжения, канализации и централизованного отопления, что влияет на движение в сторону очистных сооружений и пляжа Пикакари. На период строительства рядом с улицей Пальяссааре будет построена временная дорога с обеспечением проезда для всех.
Работы по строительству ливневой и отопительной сети на улице Копли (участок Нийди - Васара) идут по графику, некоторые участки уже снова открыты для движения. На участке Сыле - Нийди работы продлятся до конца августа.
Начинается строительство важного ливневого коллектора в районе Строоми - на участке между улицами Лахепеа и бульвара Кольде. Одновременно с трубопроводом будет построен отстойник перед сбросом воды в дренаж. Работы продлятся до следующего лета, в период строительства будут проложены временные пешеходные дорожки.
В центре города идут работы по созданию раздельной ливневой системы. На улицах Туукри и Уус-Садама началось строительство инженерных сетей, в том числе построен инновационный дождевой колодец с использованием технологии струйной цементации. На улице Весивярава возводятся крупные камеры ливневого коллектора.
После Певческого праздника начнутся работы на перекрестке улиц Рауa и Вилмси - здесь будут прокладываться сети водоснабжения, канализации и централизованного отопления.
Компания Tallinna Vesi тесно сотрудничает с другими владельцами инфраструктуры, чтобы избежать повторных раскопок в одних и тех же районах. Например, работы на улице Сатурни по строительству водопровода, канализации и газопровода ведутся совместно с Gaasivõrgud, а на нескольких объектах осуществляется сотрудничество с Utilitas при прокладке отопительных сетей.
В Мустамяэ и Ласнамяэ многие важные работы близки к завершению. Реконструкция канализационных сетей на улицах Акадеэмия и Эхитаяте бестраншейным методом подходит к концу. В Мустямяэ начались, а в Ласнамяэ скоро начнутся работы по строительству точек подключения к водоснабжению для блокированных домов. На улице А. Х. Таммсааре (участок Тонди - Сыпрусе) началась реконструкция водопровода, в ходе которой одно дерево было пересажено с помощью крупнейшей в Эстонии машины для пересадки деревьев.
Также в Ласнамяэ идут работы по строительству водопровода, канализации и газопровода на улице Сатурни.
В районах Кристийне, Хааберсти, Нымме и Пирита также ведутся значительные работы. В Кристийне реконструируются сети на улице Саку, 11. В Хааберсти идут работы на улицах Вярви и Мустйыэ. В Нымме после праздника песни и танца планируется пересечение шоссе Пярну на объектах Яама, Раудтеэ и Вана-Пярну.
Дополнительно ведутся работы по строительству дополнительного напорного трубопровода к насосной станции Харги, а также водопроводных и канализационных сетей на Ретке-теэ.
В Нымме продолжается поиск решений для ускорения бурения в известняке при строительстве коллектора Нылваку - Мянниметса. Уже выполнено две трети работ, проходящих рядом с жилыми домами, и в оставшейся части работы будут вестись с минимальными неудобствами для жителей.
Также в Пирита строятся подключения к водоснабжению и канализации для следующих участков: Пярнамяэ-тее, 19, 19a, 21, 21a, 23, 26, 28, 28a, 32 и Найстепуна-теэ, 2a.
Завершенные работы
Многие запланированные работы уже успешно завершены. Виадук на проспекте Кадака открыт для движения. Работы по реконструкции водопровода и канализации на Тильдри-пыйк завершены. На объектах улиц Ластекоду и Масина выполнено пересечение улицы Одра, большая часть работ по трубопроводам завершена. Работы на улице Рохелизе аас находятся на завершающей стадии. Работы на улицах Сувила и Виллпеа также завершаются, а проект по водопроводу на улице Сыле завершен.